Evento Apple Spring Loaded: 10 sorprendenti anticipazioni

Giacomo Martiradonna

A ridosso dell’Evento Apple Spring Loaded, finalmente iniziano a emergere qua e là dettagli sparsi su quel che ci dobbiamo aspettare. E non mancano le sorprese: ecco dunque le 10 anticipazioni e curiosità più sorprendenti riguardo le novità in arrivo stasera su iPad Pro, AirTags, iMac M1 e tutto il resto.

1. Accessori AirTags

Sapevamo che i produttori di terze parti come Nomad e Spigen avevano già iniziato a sfornare i primi accessori per AirTags. E molti di essi sono perfino già acquistabili su Amazon.

A ridosso dell’Evento del 20 aprile, continuano a far capolino nuovi accessori su eBay, su Etsy e perfino nella catena statunitense Walmart. Alla faccia della proverbiale segretezza di Cupertino: AirTags è il segreto di Pulcinella, e oramai lo diamo per scontato.

2. Spessore iPad Pro

Per infilare l’illuminazione mini-LED nei nuovi iPad Pro, Apple sarà costretta ad aumentarne lo spessore. E così, dai 5.9mm degli attuali iPad Pro da 12.9 pollici, passeremo a 6.4mm di spessore.

Per quanto concerne il modello da 11″, invece, le dimensioni -incluso lo spessore- restano praticamente invariati. Pare che quest’ultimo però non godrà di retro-illuminazione mini-LED.

3. Prezzi iPad

Lo spessore non è l’unica cosa che aumenterà di iPad Pro. Secondo gli analisti, l’Evento “Spring Loaded” porterà in dote anche “modesti aumenti di prezzo” per i tablet Apple di fascia professionale.

4. Novità di iPad Pro

I soliti ben informati confermano che, a fronte di un prezzo un po’ più elevato, i nuovi iPad Pro da 11 e 12.9 pollici introdurranno “novità significative” incluso un chip A14X molto potente e un display mini-LED -nella versione più ampia- che “cambierà le carte in tavola.” Permetterà di raggiungere infatti migliori prestazioni, più colori, maggiori funzionalità di dimming e un contrasto nettamente superiore.

5. Apple Pencil 3

I nuovi iPad Pro supporteranno una Apple Pencil di nuova generazione. In base alle immagini trapelate nelle scorse ore, siamo in grado di dire che avrà un corpo lucido molto simile alla precedente generazione, laddove la punta diventerà più voluminosa.

La prima generazione invece resterà in vendita per gli iPad di 8ª generazione e iPad mini 5.

6. iMac Colorati

Gli analisti di Wedbush confermano che “non mancheranno sorprese” all’Evento di stasera. In particolare, il riferimento è agli iMac M1 con scocca colorata che saranno supersottili e estremamente potenti. Noi continuiamo a dirlo da tempo: e se fossero dotati di processore M1X o addirittura M2?

7. Niente AirPods

Contrariamente alle aspettative, Apple non dovrebbe lanciare AirPods 3 stasera; in compenso però dovrebbe farvi accenno, con un lancio virtuale effettivo “in un evento virtuale diverso che cadrà a ridosso dell’inizio dell’estate.”

Ciò spiega per quale ragione alcuni rumors vaticinavano un lancio in questi mesi, mentre altri lo rimandavano alla seconda metà dell’anno. Tra pandemia e tutto il resto, semplicemente non deve essere sembrato un buon momento per mettere troppa carne al fuoco.

8. Abbonamenti Podcast

All’evento del 20 aprile, Apple potrebbe introdurre Podcast a pagamento. L’app Podcasts di iOS 14.5 Beta infatti include un nuovo tab “Ascolta Ora” come in Apple Music e questa è, secondo alcuni, la prova dell’arrivo di programmi a pagamento. Tra l’altro, già da qualche ora, Apple non accetta più nuovi Podcast per il processo di revisione, segno che qualcosa si muove in tal senso.

Il nuovo servizio sarà ribattezzato Podcasts+ e sarà incluso in Apple One, l’abbonamento unico della mela.

9. Niente Evento in Italiano

Sebbene in teoria l’Evento di stasera sia registrato e Apple abbia tutto il tempo di sovraimporre dei sottotitoli per il pubblico non anglofono, il sito italiano invita comunque a seguire la diretta sulla localizzazione USA.

Ma niente paura. Melablog sarà presente con la consueta diretta Live, con commenti a caldo e impressioni imparziali sulle novità.

10. Siri Chiacchierona

Indovinate un po’ chi è stata a confermare in anteprima l’Evento Apple di oggi? Proprio lei, l’assistente virtuale di iOS e macOS. Mentre noi ci arrabattavamo con rumors, indiscrezioni e voci di corridoio, bastava chiedere “quand’è il prossimo evento Apple?” a partire dallo scorso 13 aprile per ricevere la risposta in anteprima.