Mac con M1: cresce il numero delle app native

Cresce il numero delle app ottimizzate per i Mac con processore M1. Dopo i principali browser, Pixelmator Pro, Adobe Lightroom, Affinity Designer e Twitter, ora è il turno anche di Parallels 16 che permette di avviare sistemi operativi Intel x86 su ARM.

Elenco App Compatibili

Sappiamo che le applicazioni su Mac con M1 si aprono in un istante, a patto però che siano state compilate per ARM. E ad oggi la maggior parte del software esistente è ancora per Intel. Ma le cose stanno rapidamente migliorando, e la quantità di app progettate per sfruttare al massimo i chip M1 cresce a vista d’occhio.

“I Mac con il nuovo processore Apple M1” spiegano da Cupertino, “garantiscono performance senza precedenti! Inoltre, gli sviluppatori hanno ottimizzato le loro app per sfruttare al meglio il nuovo processore e offrire prestazioni mai viste prima.”

Qui trovate la lista ufficiale delle app per i nuovi Mac ARM redatta da Apple; contiene software poco famoso, assieme ad alcune chicche come Pixelmator Pro, Adobe Lightroom, Affinity Designer, Darkroom, Fantastical, BBEdit, Instapaper e Twitter. Ma contempla solo i titoli dell’App Store.

In questo post di approfondimento, in cui si spiega come verificare se un’app è ottimizzata per M1, abbiamo tuttavia segnalato degli elenchi ufficiosi creati in crowdsourcing:

A questo si aggiunge il fatto che tutti i Mac con M1 possono scaricare e avviare app iOS senza alcuna configurazione particolare. E con macOS Big Sur 11.1 le cose sono perfino migliorate.

New Entry

Negli ultimi giorni tuttavia sono state lanciate altre app ufficialmente compatibili. È il caso di Microsoft Edge, ad esempio, un browser che abbiamo bistrattato e riconsiderato dopo averlo provato: a nostro giudizio è infinitamente migliore di Chrome, e ora gira anche nativamente sui Mac M1.

Ma la vera sorpresa è Parallels Desktop 16 per M1, per ora in Mac Technical Preview Program con iscrizione gratuita, perché permette di avviare Windows e applicazioni Intel x86 sui Mac di nuova generazione. Per ora soffre di diverse limitazioni (tipo, non può essere usato per installare un OS x86 in una macchina virtuale, e non è compatibile con software ARM32) ma sembra molto promettente.

È evidente comunque che siamo solo all’inizio e che vedremo costantemente aumentare il numero di applicazioni compatibili. Questione di tempo.

