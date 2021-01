iMac M1, nuovo design più sottile per i modelli ARM

Giacomo Martiradonna,

Oltre ai nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″, Apple sta lavorando anche a inediti iMac con chip ARM e design più sottile. Ecco tutte le ultime anticipazioni sui nuovi modelli.

La fonte è Bloomberg, e dunque possiamo considerarla stra-affidabile. Stando alle indiscrezioni, i nuovi iMac erediteranno le linee squadrate e moderne del Pro Display XDR, in favore di un design molto più sottile rispetti agli omologhi Intel:

I nuovi modelli ridurranno significativamente i bordi neri scuri attorno lo schermo, e diranno addio al “mento” metallico sul fondo del display per lasciare spazio ad un design più simile al monitor Pro Display XDR. Questi iMac avranno un fondo piatto, abbandonando dunque il retro curvo degli attuali iMac. Apple ne lancerà due versioni -nome in codice J456 e J457- per rimpiazzare i 21.5″ e 27″ esistenti più in là nel corso dell’anno.

Al salto estetico corrisponderà un salto tecnologico. I nuovi modelli infatti diranno addio ai processori Intel per introdurre chip ARM sviluppati interamente a Cupertino. Le specifiche non sono ancora note, ma è facile ipotizzare che, rispetto all’M1 in uso su MacBook Pro 13″, MacBook Air e Mac mini avrà di sicuro più core d’elaborazione e un motore grafico più performante; si vocifera di chip a 16 core ad alte prestazioni + 4 core ad alta efficienza, ma nei modelli di punta potrebbero arrivare a ben 32 core ad alte prestazioni. Per la GPU, invece, Apple sta testando componenti grafici a 16 e 32-core. Insomma, qui si parla di un M1 Pro, se non addirittura di un M2.

Transizione dal Basso

Quel che è certo è che, pur se estremamente promettente in prospettiva, la tecnologia di processori messa a punto da Cupertino non consente di effettuare subito il salto ad ARM sui Mac high-end. Ecco perché Apple ha deciso di iniziare la transizione dagli entry level, ed ecco perché sta valutando addirittura di mantenere Intel sui prossimi Mac Pro. L’idea è di passare ad ARM con la versione successiva, e di segnare la pietra miliare con un nuovo design più compatto e simile al glorioso (e sfortunato) Power Mac G4 Cube.

