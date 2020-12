App iPhone & iPad su Mac a tutto schermo, con Big Sur 11.1

Giacomo Martiradonna,

I Mac con processore M1 sono in grado di scaricare e avviare nativamente le app per iPhone e iPad. Fino ad oggi, tuttavia, partivano in una finestra: ora invece vanno in automatico a tutto schermo.

La magia è stata resa possibile da macOS Big Sur 11.1, l’update che ha portato su Mac supporto a AirPods Max, l’editing ProRAW nell’app Foto le Etichette Privacy dell’App Store. Eppure, nascosto nei meandri del codice, c’era un’altra piccola ma gradita novità che rende l’esperienza utente ancora migliore, e l’ecosistema più coeso.

Fino ad oggi, le app per iPhone e iPad infatti si avviano su Mac in finestre non modificabili; cosa che, nella maggior parte dei casi, può anche andar bene, ma non con i giochi o le app di streaming video. A partire dall’ultimo update, però, cambia tutto: non soltanto arriva il full-screen, ma le app iOS possono perfino essere rigirate in modalità orizzontale o verticale.

E la cosa funziona tanto con le app di streaming video, che coi titoli tipo XCOM e Tropico, ma anche Shadow Legends, Rumble Arena e perfino Grand Theft Auto: San Andreas.

Limiti del Full Screen

Il supporto al full-screen in ogni caso non è ancora perfetto, ed è solo un dei tanti passi che si rendono necessari per rendere l’integrazione tra macOS e iOS davvero efficiente. Alcune app per esempio si vedono male poiché non rispettano le proporzioni del display.

Inoltre, in qualche caso, anche l’interazione lascia molto a desiderare; certe app, per esempio, richiedono la configurazione delle funzioni di accessibilità del Mac per usare la tastiera come un sistema di puntamento. Una bella seccatura.

A nostro giudizio, verrebbe da dire che il sistema è ancora da rodare, e ben lungi dalla funzionalità e dall’eleganza che ci si aspetterebbe da Apple. Aggiungete questa considerazione ai Pro e Contro dei Mac con M1, e traete le vostre conseguenze. Il grosso c’è e funziona, ma ora inizia il lavoro sfibrante di ottimizzazione certosina dell’esperienza utente. E non abbiamo dubbi che alla fine verrà fuori qualcosa di spettacolare (Apple si merita questa fiducia), ma sospettiamo il percorso sia appena iniziato, e che durerà diversi anni.

Leggi anche: MacBook Pro nuovi modelli M1 nel 2021, poi Air nel 2022

Acquista su Amazon

MacBook Air 13″ con M1

MacBook Pro 13″ con M1

Mac mini 2020 con M1

Qui di seguito trovate tutti i nostri approfondimenti sui Mac ARM: