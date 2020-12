macOS Big Sur 11.1: supporto AirPods Max e Etichette Privacy

Giacomo Martiradonna,

Oltre a iOS 14.3, in queste ore Apple ha rilasciato anche macOS Big Sur 11.1 che corregge i tanti bug-fix che affliggono il sistema operativo dei Mac, e introduce il supporto a AirPods Max e Etichette Privacy su App Store.

Sebbene durante il periodo di Beta testing non si erano viste nuove feature, in realtà qualcosina di interessante è arrivata lo stesso. Cosette come la compatibilità con AirPods Max, le cuffie di alto profilo di Apple con soppressione del rumore ambientale, audio spaziale e modalità trasparenza (qui trovate tutte le caratteristiche di questo prodotto, e qui invece 3 curiosità su AirPods Max), il nuovo tab Apple TV+ nell’app Apple TV e altre cosette non meno interessanti.

Qui di seguito trovate il changelog al completo, che sono in pratica lo specchio su Mac delle novità su iPhone e iPad:

macOS Big Sur 11.1 introduce il supporto per AirPods Max, miglioramenti alle app TV, widget Apple News e informazioni sulla privacy su App Store. Questa versione include anche correzioni di bug per il tuo Mac. AirPods Max Supporto per AirPods Max, nuove cuffie over-ear

Audio ad alta fedeltà per un suono ricco

L’equalizzazione adattiva adatta il suono in tempo reale all’adattamento personale dei cuscinetti auricolari

Cancellazione attiva del rumore per bloccare il rumore ambientale

Modalità Trasparenza per ascoltare l’ambiente che ti circonda

Audio spaziale con rilevamento dinamico della testa per un’esperienza di ascolto simile a un teatro Apple TV Una nuovissima scheda Apple TV+ rende facile scoprire e guardare programmi e film Apple Original

Ricerca avanzata in modo da poter navigare per categoria come il genere e vedere le ricerche recenti e i

suggerimenti durante la digitazione

Risultati di ricerca principali mostrati con le corrispondenze più pertinenti tra film, programmi TV, cast, canali e sport Apple News I widget di Apple News sono ora disponibili nel Centro notifiche App Store Nuova sezione informativa sulla privacy nelle pagine dell’App Store che include un riepilogo segnalato dallo sviluppatore delle pratiche sulla privacy dell’app

La dashboard di gioco all’interno dei giochi Arcade consiglia di giocare con nuovi giochi Arcade App per iPhone e iPad su Mac con M1 Le nuove opzioni della finestra per le app per iPhone e iPad ti consentono di passare dall’orientamento orizzontale a quello verticale o di espandere una finestra per riempire l’intero schermo Foto Le foto di Apple ProRAW possono essere modificate nell’app Foto Safari Opzione del motore di ricerca Ecosia in Safari Qualità dell’aria Disponibile in Mappe e Siri per le località della Cina continentale

Siri fornisce raccomandazioni sanitarie per Stati Uniti, Regno Unito, Germania, India e Messico a determinati livelli di qualità dell’aria Questa versione risolve anche i seguenti problemi:

QuickTime Player potrebbe chiudersi quando si apre un film con una traccia del codice di tempo dopo l’aggiornamento da macOS Catalina

Lo stato della connessione Bluetooth non veniva visualizzato nel Centro di controllo

Affidabilità dello sblocco automatico del Mac con l’Apple Watch

La velocità di scorrimento del trackpad potrebbe essere maggiore del previsto sui modelli di MacBook Pro

Il display LG UltraFine 5K potrebbe essere visualizzato in modo errato con una risoluzione 4K su Mac con M1

macOS Big Sur

macOS Big Sur è l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo Apple dedicato ai Mac che ha portato in dote una nuova interfaccia più raffinata e soprattutto la compatibilità coi Mac con processore M1, i primi computer con la mela a scaricare Intel per abbracciare ARM.

Tra i vantaggi di questa scelta c’è la maggiore scalabilità, la migliore efficienza energetica e la possibilità di creare finalmente un ecosistema coerente e omogeneo tra Mac, iPhone e iPad. Affinché tutto funzioni, però, c’è bisogno che gli sviluppatori creino versioni ottimizzate per ARM del proprio software: qui spieghiamo come scoprire se un’app è universale e nativamente compatibile anche coi Mac ARM.