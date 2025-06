macOS Tahoe 26: il nuovo volto del Mac con design e funzioni avanzate

Apple aggiorna i suoi Mac con il nuovo sistema operativo macOS Tahoe 26, un update che punta molto sull’esperienza utente. Annunciato recentemente a Cupertino, questo sistema sarà disponibile come aggiornamento gratuito a partire dal prossimo autunno, promettendo innovazioni in design, integrazione, intelligenza artificiale e gaming.

La novità più evidente è il nuovo design Liquid Glass, che introduce un’interfaccia visivamente immersiva grazie alla sua traslucenza. La barra dei menu diventa completamente trasparente, mentre Dock e barre degli strumenti sono stati ridisegnati per enfatizzare i contenuti. Gli utenti potranno personalizzare i colori di cartelle, icone e widget, creando un ambiente su misura per le proprie esigenze.

Un altro salto di qualità riguarda l’integrazione con iPhone, grazie all’introduzione dell’app Telefono su Mac. Questa applicazione consente di gestire chiamate, contatti e segreteria direttamente dal computer. Tra le funzionalità avanzate spiccano il Call Screening, per filtrare le chiamate sconosciute, e Hold Assist, che permette di continuare a lavorare mentre si è in attesa in linea.

Con Spotlight potenziato, Apple ha rivoluzionato il motore di ricerca integrato, definendolo il più grande aggiornamento di sempre. Ora è possibile eseguire centinaia di azioni direttamente da Spotlight, come inviare email o creare note, senza dover aprire applicazioni specifiche. Inoltre, grazie all’API App Intents, anche le app di terze parti potranno integrare azioni eseguibili attraverso Spotlight, rendendo l’interazione ancora più fluida.

L’introduzione di Apple Intelligence porta funzionalità avanzate sui Mac, tra cui la traduzione in tempo reale di testo e audio in varie app di comunicazione. Gli strumenti creativi, come Genmoji e Image Playground, aprono nuove possibilità per la creatività, mentre i Comandi Rapidi sono stati potenziati per automatizzare operazioni complesse con maggiore efficienza.

Il gaming riceve una spinta significativa con l’arrivo dell’app Apple Games, un hub centralizzato per i giochi. La funzione Game Overlay consente di gestire impostazioni e comunicazioni senza interrompere l’esperienza di gioco. Gli sviluppatori, inoltre, potranno sfruttare Metal 4, l’ultima versione della tecnologia grafica di Apple, per offrire esperienze visive ancora più coinvolgenti.

Apple non dimentica l’accessibilità, introducendo strumenti come la Lente d’ingrandimento su Mac, che utilizza la fotocamera dell’iPhone per ingrandire elementi sullo schermo. Inoltre, una nuova modalità di lettura è stata progettata per supportare gli utenti con disabilità visive, migliorando ulteriormente l’inclusività del sistema operativo.

Attualmente disponibile per gli sviluppatori attraverso l’Apple Developer Program, macOS Tahoe 26 si prepara a rivoluzionare l’esperienza utente per tutti gli utenti Mac. Questo aggiornamento non solo ridefinisce il design e l’integrazione, ma porta innovazioni che abbracciano tecnologia, creatività e accessibilità, posizionandosi come un punto di riferimento per il futuro dei sistemi operativi desktop.