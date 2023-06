iMac 2023 con M2: quando arriva e cosa sappiamo ad oggi

Apple ha presentato l’iMac riprogettato con chip M1 e un nuovo design colorato nel 2021. Ma quando riceverà un aggiornamento? Esaminiamo le informazioni attuali per capire cosa aspettarci dal prossimo iMac.

Possibile data di uscita, design, processore e specifiche del nuovo iMac

Secondo le ultime notizie, Apple sta preparando due nuovi iMac da 24 pollici per il rilascio alla fine del 2023 o all’inizio del 2024. Questo potrebbe significare che dovremo attendere ancora un po’ prima di vedere il nuovo iMac sul mercato. Tuttavia, c’è anche la possibilità di un lancio nell’ottobre 2023. Nonostante le incertezze, sembra che l’aggiornamento dell’iMac sia in programma.

Addirittura ci sono alcune segnalazioni che riguardano un possibile modello da 30 pollici accanto a quello standard da 24.

Design del nuovo iMac:

È probabile che il design esteriore dell’iMac rimanga simile a quello attuale. Non ci aspettiamo grandi cambiamenti, se non nuove opzioni di colore. Tuttavia, ci potrebbero essere alcune modifiche all’interno, con componenti riposizionati e ridisegnati. La produzione del supporto dell’iMac potrebbe essere diversa rispetto al modello attuale. Anche se il design potrebbe non essere rivoluzionario, l’iMac continuerà a offrire uno schermo da 24 pollici con risoluzione Retina e True Tone.

Processore e specifiche del nuovo iMac:

Le voci suggeriscono che Apple potrebbe saltare l’M2 e passare direttamente al chip M3 per il prossimo iMac. L’M3 dovrebbe essere costruito utilizzando un nuovo processo di produzione a 3 nm, offrendo migliori prestazioni e maggiore efficienza energetica rispetto al modello attuale. Sulla base delle informazioni disponibili, si può presumere che l’M3 offrirà una CPU a 12 core, una GPU a 12 core e oltre 24 GB di RAM. Questo rappresenterebbe un notevole salto rispetto alle specifiche attuali dell’iMac.

Porte e altre caratteristiche:

È probabile che il nuovo iMac continui a offrire porte Thunderbolt/USB 4, un jack per cuffie da 3,5 mm e connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Non ci aspettiamo l’inclusione di HDMI o uno slot per schede SDXC a causa della sottile cornice del design. In termini di audio, l’iMac dovrebbe mantenere il sistema audio a sei altoparlanti con supporto per l’audio spaziale.

Sebbene non siano ancora disponibili informazioni precise sulla data di uscita del nuovo iMac, si può presumere che Apple stia lavorando su un aggiornamento significativo per il desktop all-in-one. Il nuovo iMac potrebbe presentare il chip M3, una maggiore capacità di RAM e alcune modifiche al design interno. Gli utenti possono aspettarsi un’esperienza di utilizzo più potente e fluida con le nuove specifiche del prossimo iMac.

Oltre alle informazioni riguardanti la possibile data di uscita, il design e le specifiche del nuovo iMac, c’è anche un’altra caratteristica che molti utenti sperano di vedere nell’aggiornamento: la tecnologia Mini-LED per il display.

Attualmente, l’iMac da 24 pollici utilizza un display Retina da 4,5K con una luminosità di 500 nit, che offre una resa dei colori vibrante e dettagli nitidi. Tuttavia, con l’introduzione della tecnologia Mini-LED, l’iMac potrebbe beneficiare di un display ancora più avanzato.

La tecnologia Mini-LED, che è stata introdotta per la prima volta nell’iPad Pro, offre un’esperienza visiva superiore con un contrasto più elevato, una maggiore luminosità e una migliore riproduzione dei colori. Grazie ai numerosi LED miniaturizzati che compongono il pannello, la tecnologia Mini-LED consente di ottenere una retroilluminazione più precisa e uniforme, riducendo al minimo gli effetti di “blooming” o “clouding” spesso associati alla retroilluminazione tradizionale.

Oltre alla tecnologia Mini-LED, ci potrebbero essere ulteriori miglioramenti nel sistema audio dell’iMac. Attualmente, l’iMac dispone di un sistema audio a sei altoparlanti che offre un’esperienza sonora coinvolgente. Tuttavia, con l’avanzamento delle tecnologie audio, potremmo vedere un ulteriore affinamento del sistema audio con funzionalità come il rilevamento dinamico della testa, che si adatta al posizionamento degli altoparlanti in base alla posizione dell’utente.