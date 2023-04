L’iMac è un computer all in one ideale per chi cerca versatilità e potenza, sia per studiare che per lavorare. Grazie al chip M1 di ultima generazione, offre prestazioni straordinarie racchiuse in un design sottile e leggero. Il display Retina da 24 pollici ha una risoluzione di 4,5K e una gamma cromatica P3 che regala immagini vivide e dettagliate, e il processore ti darà enormi soddisfazioni. La spesa tuttavia non è contenuta, ed è normale quindi che molti utenti valutino opzioni di acquisto dilazionato. Ecco dove conviene acquistare un iMac a rate, e come ottenere il rateo anche senza busta paga né finanziamenti, usando una carta ricaricabile o una PostePay.

Dove Comprare un iMac a rate

Il pagamento a rate non è una novità assoluta del panorama high-tech. Tutte le principali catene di informatica, l’Apple Store online e Amazon offrono un qualche tipo di rateizzazione morbida. Ma ci sono importanti differenze, e diversi Pro e Contro.

Le catene di elettronica più blasonate offrono questo servizio ciclicamente, ma spesso con costi accessori che rendono il rateo meno conveniente rispetto all’acquisto in un’unica soluzione. Apple offre opzioni per il finanziamento a tasso 0, ma i suoi prezzi sono pieni e senza sconti sul listino.

Amazon invece offre la possibilità di pagare in 5 o 12 mensilità il proprio ordine, senza interessi né altri oneri, direttamente dal proprio account. Basta selezionare l’opzione “5 rate mensili” o “12 rate mensili” al momento dell’acquisto e godersi il prodotto al prezzo più conveniente di Amazon. In pratica, si può godere sia dello sconto sia del rateo e senza sbatta con ceralacche, documentazione da inviare e tempi di attesa.

Questa modalità di pagamento è una soluzione innovativa e vantaggiosa che Amazon mette a disposizione dei suoi clienti. Si tratta di un sistema diverso da quello dei negozi e delle catene tradizionali -anche gli Apple Store fisici e online- che richiedono l’intervento di una società terza per gestire il finanziamento. In questo caso, il cliente deve sottoscrivere un contratto, fornire documentazione aggiuntiva, attendere tempi tecnici di attesa e pagare dei tassi di interesse (TAN e TAEG) che riducono la convenienza dello sconto sul prodotto.

A nostro giudizio, è attualmente l’opzione di rateo migliore del mercato. Tuttavia, non è disponibile per tutti gli utenti. Ci sono dei requisiti per potervi aderire:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

Attenzione. Non tutti gli account sono abilitati al pagamento a rate di Amazon. E purtroppo non c’è nulla che l’utente possa fare per forzare la mano: se l’opzione non è disponibile nell’informazioni di pagamento, e si può solo pagare in un’unica soluzione oppure tentare con Cofidis, come spieghiamo più avanti.

iMac in Contanti

Chi non ha una carta di credito e ha necessità di acquistare il nuovo computer evitando le lungaggini delle finanziarie sarà contento di sapere che Amazon accetta pagamenti in contanti.

Il pagamento tuttavia va effettuato prima in un punto vendita convenzionato, e può essere eseguito in contanti nonostante l’acquisto sia online.

Per pagare senza carta di credito su Amazon, basta procedere così:

Scegliete il prodotto da acquistare sul sito Amazon (Non tutti gli articoli sono disponibili con questa modalità di acquisto). Selezionate “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino” come metodo di pagamento. Completa l’ordine come al solito, facendo clic su Acquista ora . Una volta effettuato un ordine utilizzando “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino”, Amazon invierà una mail di Ricezione Ordine e un codice univoco da presentare presso il negozio del rivenditore autorizzato per effettuare il pagamento in contanti. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 48 ore a partire dalla ricezione della mail di Ricezione Ordine; oltre tale limite, l’ordine verrà automaticamente annullato. Dopo il pagamento in contanti, riceverete una nuova mail di conferma. L’articolo acquistato tramite “Paga in Contanti nel Punto Vendita” verrà quindi spedito all’indirizzo selezionato durante il processo di acquisto.



Attenzione: L’ordine parte solo una volta ricevuta la conferma di pagamento, dunque la data di consegna può slittare rispetto a quando riportato sul sito Amazon; l’opzione “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino” non è disponibile per alcuni articoli come le Offerte lampo, gli ordini “Acquista ora”, i Buoni Regalo Amazon.it, gli e-books e i prodotti digitali e gli abbonamenti. Eventuali rimborsi vengono emessi sotto forma di buono regalo.

Rateo Amazon Non Disponibile?

Come accennato prima, non tutti gli utenti hanno accesso ai pagamenti a rate. È Amazon che decide come e quando erogare questa opzione, e soprattutto a chi, in base alla cronologia dei pagamenti e ad altre variabili non divulgate; se l’opzione non vi compare, insomma, non c’è niente che possiate fare. Ed è inutile tempestare di chiamate il Call Center.

Se il rateo Amazon non è disponibile, tuttavia, nella maggior parte dei casi è possibile sottoscrivere un finanziamento Cofidis CreditLine che però potrebbe includere interessi o altri oneri finanziari (al netto di promozioni del momento). È a tutti gli effetti una linea di credito concessa da Cofidis che permette di fare acquisti su Amazon per un importo totale che va da un minimo di 100€ a un massimo di 3.000€, e pagarlo in comode rate addebitate direttamente sul conto corrente.

Cofidis è una finanziaria vera e propria, prevede tempi tecnici per l’approvazione, l’invio di documentazione aggiuntiva, e spesso impone interessi o altri oneri. Di tanto in tanto però offrono in promozione il tasso zero. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina CreditLine su Amazon.

Il processo si articola in 4 fasi:

Aggiungi i prodotti idonei al carrello, per un importo totale compreso tra 100€ e 3.000€. Seleziona CreditLine come metodo di pagamento e sarai indirizzato al sito web di Cofidis. Completa la domanda di apertura di credito online con Cofidis inserendo i tuoi dati e riceverai una risposta immediata. Una volta ricevuta l’approvazione da Cofidis, l’importo dovuto sarà addebitato da Cofidis sul tuo conto corrente in rate mensili.

MacBook Air a Rate per P. IVA

Chi possiede un’azienda o è un libero professionista che lavora in regime di partita IVA può accedere a Amazon Business, il nuovo portale con tutte le offerte Amazon scorporate dall’IVA che semplifica la richiesta dei documenti fiscali e fornisce servizi specifici per aziende e titolari di partita IVA.

Fai clic qui per visitare il portale Amazon Business. L’iscrizione è gratuita!

Acquista iMac a Rate

Per acquistare un iMac a rate a tasso zero reale, senza tempi d’attesa né fregature, o brutte sorprese, puoi approfittare delle imperdibili offerte Amazon. Per esempio, al momento della stesura di questo post, l’iMac 24″ con Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, 8GB RAM e SSD 256GB color Azzurro è scontato del 18%, praticamente il doppio dello sconto Educational di Apple. E a rate, costa solo 259€ al mese per 5 mesi.

