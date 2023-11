OFFERTA FOLLE sull'iMac 2020: -36%

Nel mondo della tecnologia, poche offerte suscitano l’entusiasmo come quella di un iMac a un prezzo scontato. Oggi, abbiamo l’opportunità unica di accaparrarci l’iMac 2020 a soli 799,00€, grazie a uno sconto straordinario del 36% su Amazon. Questa offerta rappresenta una chance eccezionale per tutti coloro che desiderano unire eleganza, potenza e innovazione in un unico dispositivo.

iMac 2020 con display retina 4K

L’iMac 2020 si distingue per il suo design sofisticato e minimalista, una caratteristica distintiva dei prodotti Apple. Ma è sotto la sua superficie elegante che questo computer dimostra tutto il suo valore. Dotato di un display Retina 4K da 21,5 pollici, l’iMac offre una qualità visiva senza pari. I colori brillano di una vivacità sorprendente, mentre ogni dettaglio è reso con una nitidezza cristallina, rendendo ogni attività, dal lavoro all’intrattenimento, un’esperienza visiva indimenticabile.

Al cuore dell’iMac 2020 batte un processore Intel Core i5, che assicura prestazioni di alto livello. Questo processore non solo garantisce una navigazione fluida e veloce, ma rende anche l’iMac un alleato affidabile per il lavoro creativo, come l’editing video o la grafica. La sua capacità di gestire senza sforzo applicazioni esigenti lo rende un must per i professionisti e gli appassionati di tecnologia.

Un altro aspetto fondamentale dell’iMac è la sua velocità di archiviazione, garantita da un’unità SSD ultraveloce. Questo significa che ogni avvio del sistema, ogni caricamento di applicazioni e ogni trasferimento di file avviene in un batter d’occhio. Inoltre, con 8GB di RAM, l’iMac gestisce il multitasking e le applicazioni più pesanti con una facilità sorprendente, assicurando un’esperienza utente fluida e senza interruzioni.

La connettività è un altro punto di forza di questo modello. Con due porte Thunderbolt 3 (USB-C) e quattro porte USB-A, l’iMac offre numerose opzioni per collegare dispositivi esterni. Questa versatilità lo rende ideale per chi ha bisogno di collegare vari dispositivi, come hard disk esterni, fotocamere digitali o monitor aggiuntivi.

L’iMac 2020 a soli 799,00€ è un’opportunità da non perdere. Unendo prestazioni eccezionali, un display mozzafiato e una velocità invidiabile, è la scelta perfetta sia per i professionisti del settore che per gli appassionati di tecnologia. Questa offerta, disponibile su Amazon, rappresenta una chance unica per entrare in possesso di un iMac a un prezzo così vantaggioso. Non perdere questa occasione: visita la pagina di Amazon e approfitta di questa offerta esclusiva prima che scada!

