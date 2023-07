iMac con chip M3 e un possibile modello da 30 pollici: novità in arrivo

L’iMac di Apple è pronto a ricevere una serie di modifiche, inclusa l’implementazione del chip Apple Silicon M3 e, forse, l’introduzione di un modello più grande di quello attuale. Le voci circolanti sul futuro dell’iMac coprono una vasta gamma di possibili miglioramenti, sia per i mesi a venire che per il futuro a lungo termine.

Aggiornamenti in arrivo per l’iMac con il chip M3 di Apple Silicon e un display più ampio

Uno dei principali aspetti che si sta discutendo riguarda l’adozione del chip M3 da parte dell’iMac da 24 pollici. Mentre gli altri prodotti della gamma Mac hanno già fatto il passaggio a varianti dotate del chip M2, l’iMac da 24 pollici è rimasto bloccato con il chip M1. Tuttavia, secondo le voci, Apple potrebbe saltare direttamente alla generazione M3 per questo modello, anziché passare per la versione M2.

L’idea di un iMac da 24 pollici con chip M2 è stata diffusa sin dal febbraio 2022, quando Mark Gurman di Bloomberg ha speculato sulla possibilità che Apple lanciasse un modello M2 per completare la gamma. Tuttavia, Gurman ha successivamente suggerito che l’iMac M3 sarebbe arrivato invece del modello M2.

Secondo le previsioni di Gurman a febbraio 2023, non ci sarebbero nuovi iMac fino al lancio della generazione M3. Gurman ha anche affermato che questo evento potrebbe verificarsi solo alla fine del 2023 o all’inizio del 2024. Nel marzo dello stesso anno, ha aggiunto che il processo di convalida ingegneristica era in corso, un passo avanti nello sviluppo del prodotto.

Le voci si sono poi spostate su un possibile lancio a ottobre per i nuovi Mac, compreso l’iMac M3. Tuttavia, si concentra principalmente sul chip M3 e non sulle altre componenti o parti dell’iMac. Questo potrebbe indicare che non ci saranno modifiche significative al design, poiché l’aspetto attuale dell’iMac è ancora nella sua prima generazione.

Oltre alle indiscrezioni sul modello da 24 pollici, c’è anche la speranza che Apple rilanci un iMac più grande. Mentre l’iMac da 27 pollici è stato interrotto, ci sono state voci che suggeriscono un possibile ritorno di un display più ampio. Alcune speculazioni iniziali indicavano un rinnovo di un iMac da 27 pollici all’inizio del 2022, con l’implementazione di una retroilluminazione a LED miniaturizzata e un display ProMotion da 120Hz.

Le voci successive hanno suggerito che il nuovo iMac potrebbe avere un display di circa 30 pollici, con alcune ipotesi che arrivano a 32 pollici. Funzionalità come ProMotion e retroilluminazione a LED miniaturizzata continuano ad essere menzionate. È stato anche ipotizzato che Apple potrebbe optare per un display ancora più grande, con alcune roadmap che suggeriscono un modello mini LED da 32 pollici seguito da una variante da 42 pollici nel 2027.

Altre possibili caratteristiche dell’iMac includono cornici più sottili per adattarsi al display più ampio, una selezione di colori in base alla presenza o meno di un chip Pro o Max e una risoluzione 6K. L’utilizzo del chip M3 è previsto, con la possibilità di varianti M3 Pro e M3 Max per un iMac più orientato al settore professionale. Inoltre, ci sono state voci su un possibile slot per schede SD aggiuntivo o un’uscita HDMI per collegare un secondo monitor.

È interessante notare che l’iMac Pro è stato occasionalmente menzionato nelle voci, ma le informazioni sono piuttosto confuse. Mentre ci sono state voci sul ritorno di un iMac Pro, alcuni potrebbero considerare che un iMac più grande sia l’equivalente di un iMac Pro. Tuttavia, le informazioni a riguardo sono ancora incerte e soggette a interpretazione.

L’iMac di Apple è soggetto a diverse voci e speculazioni riguardo al suo futuro. L’adozione del chip M3, un possibile modello più grande e altre possibili migliorie stanno alimentando l’attesa degli appassionati di Apple. Tuttavia, sarà necessario attendere ulteriori conferme da parte dell’azienda per conoscere con certezza cosa riserva il futuro per l’iMac.