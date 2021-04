iMac M1: Feature, prezzi italiani e disponibilità

Giacomo Martiradonna,

All’Evento Spring Loaded, Apple ha presentato i nuovi iMac con processore M1 da 24″ che tuttavia non mandano in pensione le varianti da 21,5″ e 27″; entrambe le versioni Intel continuano infatti ad presenti su Apple Store. Ecco feature, prezzi italiani e disponibilità dei nuovi iMac M1.

Leggi anche: Evento Apple 20 aprile: Rivivi la Magia del Live

iMac M1: Feature & Prestazioni

Design riprogettato, display 24 da 4.5K, chip M1 con GPU da 7 o 8 core, nuovo sistema di raffreddamento, fotocamera frontale 1080p, sistema di microfoni beam-forming, e nuovi 7 nuovi bellissimi colori.

I nuovi iMac sono il 50% più compatti dei predecessori, per uno spessore di appena 11,5mm, e per la prima volta da tanti anni sono disponibili in 7 opzioni di colore: giallo, arancione, rosa, viola, blu, argento, verde.

Rispetto alla precedente generazione di da 21.5″ basata su Intel, i nuovi iMac M1 garantiscono l’85% di prestazioni CPU in più, fino a 2 volte le prestazioni della precedente GPU in alcune app come Affinity Photo e Photoshop, e fino al 50% di performance in più nella grafica rispetto al più veloce 21.5″.

iMac M1: Connettività

Estremamente silenziosi grazie al sistema rivisto di raffreddamento attivo e all’efficienza del chip M1, i nuovi iMac dispongono di 2 porte Thunderbolt di ultima generazione e fino a 4 porte USB-C. Non mancano WiFi 6, se upporto a display esterni con risoluzione fino a 6K (come il Pro Display XDR).

La porta Ethernet a 1Gbps è inclusa nell’alimentatore. Il cavo posteriore di alimentazione invece è magnetico ed è lungo 2 metri.

iMac M1: Feature Avanzate

La fotocamera frontale da 1080p garantisce una migliore riduzione del rumore di fondo, un range dinamico migliorato, un’auto esposizione più precisa e un bilanciamento del bianco più rapido. I 3 microfoni beamforming di “qualità studio” invece permettono di catturare un audio molto pulito, privato di eventuali rumori di fondo. Il potente sistema da 6 speaker supporta audio spaziale con Dolby Atmos.

iMac M1: Accessori

Tutti gli accessori, inclusi Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboard sono coordinati in colore; la versione di punta di quest’ultima (opzionale) dispone di Touch ID integrato.

iMac M1: Prezzi e Disponibilità

L’iMac 24″ con GPU 7‑core Archiviazione da 256GB, 8GB di memoria unificata, Display Retina 4,5K da 24″ e

Due porte Thunderbolt / USB 4 viene 1.499€.

La versione da 24″ con CPU 8‑core e GPU 8‑core viene 1.719€ e include Magic Keyboard con Touch ID; quest’ultima configurazione è disponibile anche con archiviazione da 512GB, al prezzo di 1.949€.

Tutti i nuovi modelli sono ordinabili dal 30 aprile, e disponibili dalla seconda metà di maggio.