iPhone 14: Fotocamera 48MP con 8K e addio “mini”

Giacomo Martiradonna,

Come abbiamo avuto modo di spiegare, iPhone 13 costituirà un aggiornamento piuttosto lineare e moderatamente entusiasmante, rispetto alla precedente generazione. La vera rivoluzione, nel design e nell’hardware, arriva con iPhone 14 nel 2022. Per allora, il Notch si sarà trasformato in un forellino nero mentre la fotocamera posteriore raggiungerà i 48 MegaPixel con supporto ai video 8K. Ma dovremo dire addio alla versione “mini.”

Feature iPhone 14

In base ai rumors di queste settimane, sappiamo che iPhone‌ 14 diventerà il “telefono tutto display” che Jonathan Ive sogna da anni. Le feature attese per il momento sono queste:

Chip A16 (processo produttivo a 4 nanometri)

(processo produttivo a 4 nanometri) Fotocamera hole-punch (piccolo foro come alcuni Samsung) e niente Notch

(piccolo foro come alcuni Samsung) e niente Notch Modem 5G Snapdragon X65 10 Gigabit e nuovo design antenna

Snapdragon X65 10 Gigabit e nuovo design antenna Sistema di raffreddamento basato su camera di vapore

basato su camera di vapore Design Unibody per la lente della fotocamera (design più piatto sul fondo del telefono)

per la lente della fotocamera (design più piatto sul fondo del telefono) Fotocamera Teleobiettivo più performante

più performante Fotocamera ultra grandangolare aggiornata su tutti i modelli

Ora però, riguardo la fotocamera posteriore, emergono ulteriori dettagli che vi lasceranno di stucco. Li ha rivelati l’affidabile Ming-Chi Kuo in una recente nota agli analisti.

iPhone 14: Fotocamera 8K

Secondo le fonti dell’analista, nel 2022 il sistema di fotocamere di iPhone farà un salto quantico. Su iPhone 14 Pro e Pro Max arriveranno infatti moduli ottici da ben 48 Megapixel:

“In termini di grandezza dei pixel, iPhone 12, iPhone 13 e il nuovo iPhone del 2022 sono rispettivamente 1.7um, 2um e 1.25um. Riteniamo che il nuovo iPhone della seconda metà del 2022 possa supportare un output diretto di 48MP e un output 12MP contemporaneamente (“Modalità output di fusione a 4 celle”). Con gli scatti a 12MP, la grandezza del pixel CIS dell’iPhone 2022 cresce a circa 2.5um, che è significativamente più ampio di iPhone 12 e iPhone 13, e più ampio degli attuali telefono Android, e prossimo ai livelli di una DSC. Crediamo che la qualità della fotocamera del nuovo iPhone 2022 eleverà la fotografia mobile ad un nuovo livello.”

Un livello professionale, dunque, e molto prossimo ai risultati ottenibili con equipaggiamento professionale. E questo è niente, perché tra le facoltà della nuova fotocamera c’è pure la registrazione video a 8K; una novità di cui beneficeranno soprattutto le applicazioni a Realtà Aumentata e Realtà Mista.

Per assistere all’introduzione di tecnologie completamente nuove, tuttavia, dovremo attendere fino al 2023, col lancio di iPhone 15 e l’arrivo delle attesissime lenti a periscopio, oltreché del Touch ID sotto al display. Ma c’è anche una brutta notizia.

Addio iPhone mini

Le vendite deludenti di iPhone 12 mini e la scarsa domanda degli utenti hanno infatti decretato l’estinzione della versione da 5.4 pollici. Stando alle indiscrezioni, sembra che il taglio mignon resisterà ancora con iPhone 13 mini, ma è l’ultima volta: dal 2022 in poi addio mini.

iPhone 12 a Rate su Amazon

Grazie a rateo Amazon è possibile spalmare il costo per l’acquisto di un nuovo iPhone in 5 comodi addebiti mensili, invece che in un’unica soluzione. Rispetto ad altre formule, la rateizzazione Amazon è molto migliore perché senza interessi né oneri finanziari. E poiché è un’opzione offerta direttamente dalla società, non richiede scartoffie supplementari né rogne di altro tipo. Basta letteralmente spuntare l’opzione “5 rate mensili” al momento dell’acquisto, e il gioco è fatto.

I requisiti per aderire sono ragionevoli:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

L’unico limite è che non si può avere più di un pagamento rateale attivo in una determinata categoria, e comunque non sono consentiti più di tre pagamenti rateali complessivamente attivi; nel caso in cui si rendesse necessaria una nuova spesa importante da rateizzare, basta estinguere in anticipo uno dei ratei in essere. Tutto qua, e per i pagamenti vanno benissimo anche le carte ricaricabili e la PostePay.

Qui di seguito i prezzi aggiornati du iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone Pro e iPhone 12 Pro Max da acquistare a rate. Ricordate di spuntare la voce “5 rate mensili da Amazon” prima di mettere il prodotto nel carrello. Nota bene: l’opzione non è disponibile per tutti gli utenti, e dipende dalle politiche di Amazon.

iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – Argento a 5 rate mensili di Amazon da 229,80€

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – blu Pacifico a 5 rate mensili di Amazon da 229,80€

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – Grafite a 5 rate mensili di Amazon da 228,64€

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – Oro a 1.189€5 rate mensili di Amazon da 229,80€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – Argento a 5 rate mensili di Amazon da 253,20€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – blu Pacifico a 5 rate mensili di Amazon da 253,20€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – Grafite a 5 rate mensili di Amazon da 251,51€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – Oro a 5 rate mensili di Amazon da 253,20€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – Argento a 5 rate mensili di Amazon da 299,80€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – blu Pacifico a 5 rate mensili di Amazon da 297,01€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – Grafite a 5 rate mensili di Amazon da 296,49€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – Oro a 5 rate mensili di Amazon da 302,00€

iPhone 12 Pro Max:

Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) – Oro a 5 rate mensili di Amazon da 302,00€

Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) – blu Pacifico a 5 rate mensili di Amazon da 249,80€

iPhone 12 Pro Max (128GB) – Argento a 5 rate mensili di Amazon da 249,60€

Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) – Grafite a 5 rate mensili di Amazon da 249,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – Argento a 5 rate mensili di Amazon da 249,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – Grafite a 5 rate mensili di Amazon da 272,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – Oro a 5 rate mensili di Amazon da 281,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – blu Pacifico a 5 rate mensili di Amazon da 269,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – Argento a 5 rate mensili di Amazon da 327,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – blu Pacifico a 5 rate mensili di Amazon da 324,60€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – Grafite a 5 rate mensili di Amazon da 327,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – Oro a 5 rate mensili di Amazon da 327,80€

iPhone 12 mini:

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Rosso a 5 rate mensili di Amazon da 156,20€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Azzurro a 5 rate mensili di Amazon da 156,20€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Bianco a 5 rate mensili di Amazon da 162€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Nero a 5 rate mensili di Amazon da 159,80€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Verde a 5 rate mensili di Amazon da 162,00€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Rosso a 5 rate mensili di Amazon da 172€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Azzurro a 5 rate mensili di Amazon da 159,80€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Bianco a 5 rate mensili di Amazon da 172€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Nero a 5 rate mensili di Amazon da 167,80€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Verde a 5 rate mensili di Amazon da 172€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Rosso a 5 rate mensili di Amazon da 201,80€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Azzurro a 5 rate mensili di Amazon da 201,80€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Bianco a 5 rate mensili di Amazon da 201,80€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Nero a 5 rate mensili di Amazon da 201,80€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Verde a 5 rate mensili di Amazon da 201,80€

iPhone 12

Apple iPhone 12 (64GB) – colore azzurro a 5 rate mensili di Amazon da 169,80€

Apple iPhone 12 (64GB) – bianco a 5 rate mensili di Amazon da 169,80€

Apple iPhone 12 (64GB) – nero a 5 rate mensili di Amazon da 169,80€

Apple iPhone 12 (64GB) – rosso a 5 rate mensili di Amazon da 169,80€

Apple iPhone 12 (64GB) – verde a 5 rate mensili di Amazon da 169,80€

Apple iPhone 12 (128GB) – colore azzurro a 5 rate mensili di Amazon da 179,80€

Apple iPhone 12 (128GB) – bianco a 5 rate mensili di Amazon da 179,80€

Apple iPhone 12 (128GB) – nero a 5 rate mensili di Amazon da 191,60€

Apple iPhone 12 (128GB) – rosso a 5 rate mensili di Amazon da 179,80€

Apple iPhone 12 (128GB) – verde a 5 rate mensili di Amazon da 182,00€

Apple iPhone 12 (256GB) – colore azzurro a 5 rate mensili di Amazon da 182,00€

Apple iPhone 12 (256GB) – bianco a 5 rate mensili di Amazon da 220,20€

Apple iPhone 12 (256GB) – nero a 5 rate mensili di Amazon da 214,88€

Apple iPhone 12 (256GB) – rosso a 5 rate mensili di Amazon da 221,80€

Apple iPhone 12 (256GB) – verde a 5 rate mensili di Amazon da 221,80€