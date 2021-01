iPhone 13, Apple testa il sensore di impronte nel display

Giacomo Martiradonna,

Secondo le fonti molto affidabili di Bloomberg, Apple sta lavorando a due tecnologie che hanno il potenziale di cambiare in meglio la vita degli utenti: da una parte c’è il iPhone pieghevole, e dall’altra un sensore di impronte digitali integrato direttamente nel display di iPhone 13.

iFold

A quanto se ne sa, lo stadio dello sviluppo dell’iPhone pieghevole è ancora “agli albori.” I test sono iniziati ma riguardano per lo più il display: in altre parole, nelle segrete di Cupertino non esiste ancora un prototipo completo.

Anzi, a questo riguardo esistono diversi tagli di display, segno che Tim Cook e i suoi non hanno ancora stabilito le dimensioni ideali. Tra le opzioni comunque ce n’è uno che, da aperto, raggiunge i 6.7″ circa come iPhone 12 Pro Max. Tutti i design comunque hanno un design con “cardine quasi invisibile” che nasconde alla vista gran parte dei meccanismi di chiusura.

Questo modello è letteralmente “a anni di distanza dal debutto,” spiegano da Bloomberg, e “in ultima istanza potrebbe perfino non essere mai introdotto.”

Touch ID nel Display

Non conosciamo il brand ufficiale della prossima generazione di iPhone, ma qualcosa possiamo anticiparla. Quello che continuiamo a chiamare iPhone 13 in realtà sarà costituirà una sorta di “aggiornamento S” della linea. In altre parole, non aspettatevi novità di rilievo o particolarmente audaci: sarà una semplice evoluzione di prodotto.

Ciononostante, Apple sta testando un lettore di impronte digitali integrato nel display (immaginiamo basato su tecnologia ultrasonica) che consentirebbe di avere sul medesimo dispositivo la magia del Face ID e la praticità del Touch ID per il riconoscimento biometrico, i pagamenti e lo sblocco del dispositivo. Una manna dal cielo, in un periodo storico in cui passiamo una parte significativa della giornata con una mascherina che occlude mezzo volto.

Per il resto è tutto ancora piuttosto nebuloso. Alcuni rumors precedenti parlavano di un Notch più piccolo, e si vocifera anche dell’introduzione del 5G mmWave anche in Italia e dello scanner LiDAR su tutti i modelli. La buona notizia comunque è che lo sviluppo va a gonfie vele, e dunque -nonostante la pandemia- non sono previsti ritardi.

