iPhone 13, 5G mmWave in UE e LiDAR su tutti i modelli

Giacomo Martiradonna,

Con la prossima generazione di smartphone, Apple porterà fuori dagli USA il 5G mmWave e in più estenderà finalmente lo scanner LiDAR su tutti i modelli. Ecco le novità attese con iPhone 13.

5G mmWave

Come noto, il protocollo 5G si compone di due diverse tecnologie: sub-6GHz e mmWave. Mentre il primo però copre lunghe distanze a velocità inferiori, mmWave permette davvero di sprigionare tutte le potenzialità del 5G, ma solo su distanze brevi e brevissime. Questa è la ragione per cui la copertura da parte dei gestori è molto lacunosa soprattutto su quest’ultima parte, ed ecco perché Apple ha infilato 5G mmWave solo sugli iPhone 12 e 12 Pro statunitensi.

Stando ad un fornitore taiwanese sentito da Patently Apple, però, sembra però che questo stato di cose sia destinato a cambiare con molto presto. Apple avrebbe infatti ordinato a due distinti partner asiatici un “grosso quantitativo” di moduli mmWave da utilizzare per iPhone 13. E per gli addetti ai lavori, è il segnale che mmWave dovrebbe approdare anche sul resto dei telefoni con la mela.

Ciò significa che nei paesi in cui lo sviluppo dei network 5G procede speditamente -come UK, Germania, Canada, Cina, Italia e Giappone- gli utenti Apple potranno presto sfruttare al massimo le velocità di navigazione mobile consentite.

Scanner LiDAR

Le voci di corridoio che circolano a Taiwan rivelano che lo scanner LiDAR, attualmente appannaggio di iPhone 12 Pro e iPad Pro, verrà esteso all’intero catalogo iPhone 13.

Grazie al sensore 3D, anche i modelli non Pro saranno in grado di misurare la distanza dagli oggetti posti entro 3 metri, e costruire così una mappa tridimensionale dell’ambiente, regolare con maggiore precisione fuoco e effetto Bokeh, e infine misurare l’altezza delle persone. In più, offriranno anche una Realtà Aumentata molto più credibile e efficace.

Se tutto va come previsto, e pandemia permettendo, iPhone 13 verrà presentato a settembre 2021, nella medesima line-up dei predecessori: 4 modelli che includono un iPhone 13 mini da 5.4 pollici, iPhone 13 e iPhone 13 Pro da 6.1 pollici, e infine iPhone 13 Pro Max da 6.7 pollici.

