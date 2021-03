iPhone 13, addio Grafite: nuovo colore Nero Opaco

Giacomo Martiradonna,

Con la prossima generazione di iPhone in arrivo dopo l’estate, Apple ha intenzione di abbandonare il vecchio Grafite di iPhone 12 Pro in onore di una nuova opzione: iPhone 13 sarà anche in Nero Opaco (Matte Black).

iPhone 13 Nero Opaco

La notizia è giunta Max Weinbach, uno dei canarini tra i più affidabili del mondo Apple. A suo dire, Apple sta esplorando nuove opzioni di colore per i telefoni di punta di settembre; e tra i candidati c’erano perfino il bronzo e l’arancio, ma alla fine ha vinto il nero opaco che non impegna e va su tutto.

Si tratterebbe di una tonalità molto simile al Grafite, ma con una impeccabile finitura opaca trattata con un rivestimento anti-impronte per mantenere la livrea sempre perfetta anche dopo ore d’uso.

Non è la prima volta che Apple introduce un’opzione simile per distinguere le varianti di punta dei propri smartphone, e di solito gode anche di un discreto successo tra gli utenti. L’immagine che vedete qui in alto, creata sulla base dei rumors, include una cornice e un modulo fotocamera in nero tradizionale che fornisce un bel contrasto col resto della scocca.

iPhone 13: Feature Attese

Per il resto, iPhone 13 sarà un concentrato di novità e includerà parecchie innovazioni tra cui ProMotion a 120Hz, fotocamera migliorata con funzionalità di astrofotografia e MagSafe più robusto. Eccole nel dettaglio:

Display Always-on come su Apple Watch Series 5. Su iPhone 13, questa speciale schermata somiglierà ad una “schermata Home light” e quando un utente riceve una notifica, quest’ultima “comparirà normalmente ma senza illuminare tutto lo schermo.” “Verrà mostrata esattamente come in precedenza, ma solo temporaneamente e con luminosità inferiore.”

come su Apple Watch Series 5. Su iPhone 13, questa speciale schermata somiglierà ad una “schermata Home light” e quando un utente riceve una notifica, quest’ultima “comparirà normalmente ma senza illuminare tutto lo schermo.” “Verrà mostrata esattamente come in precedenza, ma solo temporaneamente e con luminosità inferiore.” ProMotion 120 Hz come su iPad Pro. Il risultato è un video estremamente fluido.

come su iPad Pro. Il risultato è un video estremamente fluido. Presa Migliorata grazie alla speciale finitura della scocca posteriore che renderà ancora più salda la presa.

grazie alla speciale finitura della scocca posteriore che renderà ancora più salda la presa. MagSafe 2 renderà più robusto l’aggancio degli accessori e pad di ricarica wireless.

renderà più robusto l’aggancio degli accessori e pad di ricarica wireless. Astrofotografia ovvero foto del cielo notturno degne di un fotografo professionista grazie alla nuova fotocamera.

ovvero foto del cielo notturno degne di un fotografo professionista grazie alla nuova fotocamera. Modalità Ritratto nei Video con tanto di effetto bokeh (sfondo sfocato).

con tanto di effetto bokeh (sfondo sfocato). Memoria fino a 1TB contro i 512GB massimi attuali

contro i 512GB massimi attuali iPhone 13 mini nonostante il formato mini abbia registrato scarsissime vendite.

nonostante il formato mini abbia registrato scarsissime vendite. Scanner LiDAR su tutte le varianti di iPhone 13, escluso iPhone 13 mini.

su tutte le varianti di iPhone 13, escluso iPhone 13 mini. Touch ID Integrato nel Display anche se su questa non abbiamo ancora conferme definitive.

Leggi anche:

iPhone 13, “lenti a periscopio” per lo Zoom ottico

iPhone 13: 4 modelli e nuova fotocamera nei Pro

iPhone 13, nel 2021 con Display Promotion 120 Hz

iPhone 13: Periodo di Lancio

Per quel che sappiamo, la produzione di iPhone 13 sta procedendo a gonfie vele e senza intoppi, nonostante la pandemia. Dunque, al netto di eventuali problemi last minute, un lancio a settembre è molto probabile. Weinbach stesso ha chiosato:

In base ai dettagli che abbiamo ricevuto dalla nostra catena delle forniture per iPhone 13, possiamo affermare che la prossima generazione dovrebbe arrivare in tempo per settembre. Dal punto di vista della tempistica, pensiamo che l’attuale lancio di iPhone 13 possa essere programmato per la terza settimana di settembre, ma c’è una possibilità che venga rimandata a inizio ottobre, a mano a mano il prodotto viene migliorato.