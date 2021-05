iPhone 12 mini in estinzione: vendite “molto al di sotto delle aspettative”

In futuro potrebbero non esserci più iPhone di taglia “mini”. Le vendite di iPhone 12 mini infatti sono molto deludenti.

Tra tutti i nuovi modelli di iPhone lanciati l’anno scorso a settembre, ce n’è uno che si è distinto per vendite ben al di sotto delle aspettative. Parliamo di iPhone 12 mini e del fatto che presto potrebbe sparire per sempre dal catalogo Apple.

Leggi anche: iPhone 12 Pro, domanda superiore alle aspettative

Scarsa Domanda

Secondo le fonti del Nikkei Asia, Apple avrebbe tagliato di un ulteriore 20% la produzione di iPhone rispetto ai pieni di dicembre, la maggior parte dei quali corrisponde ad iPhone 12 mini per via di “una domanda molto al di sotto delle aspettative.”

Super Offerta! iPhone 12 mini (64GB) - Nero Display Super Retina XDR da 5,4", 5G, A14 Bionic, fotocamera 12MP con Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Compra su Amazon

La situazione è talmente tragica, dal punto di vista delle vendite, che Apple ha addirittura congelato gli ordini di componenti per il telefono mignon, e virato alcune delle consegne ad iPhone 12 Pro e Pro Max. Tant’è che, dei 96 milioni di iPhone previsti per la prima metà del 2021 (stima che include tutta la stirpe iPhone 12 ma pure qualche iPhone 11 e iPhone SE), ora siamo scesi a 75 milioni di unità totali.

Display Sempre più Grandi

Il primo iPhone della storia sembrava immenso, eppure aveva solo un minuscolo -per gli standard odierni- schermo da 3.5″. Nel corso del tempo, tuttavia, le cose sono cambiate drasticamente e da quel francobollo di display siamo arrivati ai 6.7″ di iPhone 12 Pro Max che, guarda caso, è stato il dispositivo iOS più venduto degli ultimi anni. Il display più ampio, in altre parole, ha sbancato mentre il più piccolo è passato quasi inosservato.

Nonostante diverse piccole lacune, tipo l’assenza di lente teleobiettivo, batteria meno capiente, e ricarica Magsafe più lenta, iPhone 12 mini ha molte delle feature degli omologhi più grandi, incluso il processore A14. Dunque in teoria aveva tutte le carte in regole per fare la gioia degli utenti.

Ma se andiamo a vedere i numeri di Counterpoint Research, citati da Reuters, scopriamo un’altra storia:

“I nostri tracker settimanali negli USA indicano che le vendite di iPhone 12 mini erano attorno al 5% delle vendite totali della serie iPhone 12 durante la prima metà di gennaio 2021.”

E se nel 2018 il 50% circa di tutti i dispositivi mobili commercializzati nel settore aveva un display inferiore ai 6″, alla fine del 2020 questa percentuale si è ridotta al 10%. Il trend, in altre parole, è verso schermi sempre più ampi perché questo vogliono i clienti.

Futuro Segnato?

Non abbiamo dubbi sul fatto che una quantità ancora significativa di lettori sia particolarmente affezionato al formato mignon. Dopotutto, a parità di potenza, permette di utilizzare il telefono con un dito soltanto, come era ai bei tempi andati e soprattutto senza dover fare grosse rinunce in termini di feature.

Ma i grafici parlano chiaro, ed ecco perché non sorprende che di recente Apple abbia tagliato la produzione di iPhone 12 mini per virarla invece sui modelli di punta; e contestualmente, abbia allocato tutti gli slot di logistica veloce ad iPhone 12 e 12 Pro, relegando ai cargo più lenti i mini.

Insomma, se davvero il formato mini vi interessava, forse conviene acquistarlo ora perché il suo futuro appare sempre più incerto e -per qualcuno- è già sulla vita del tramonto. Anche se, c’è da dire, contrariamente alle aspettative sembra che Apple abbia intenzione per qualche motivo di lanciare un iPhone 13 mini a settembre.

Leggi anche: