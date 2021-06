iPhone 12: Tutti gli Sconti del Prime Day

Incredibile ma vero. Anche iPhone 12 è in promozione per il Prime Day 2021. Ecco tutti i modelli scontati fino al 22 giugno.

La buona notizia è che nonostante la popolarità, anche iPhone 12 e iPhone 12 mini sono scontati per il Prime Day 2021. Non tutti i modelli e le configurazioni, chiaramente, ma davvero molte più di quante avremmo osato sperare. Gli sconti arrivano fino al 20% rispetto al prezzo standard, e in diversi casi si risparmia ben 200€. Buttatele via.

Feature iPhone 12

iPhone 12 è disponibile nei colori Azzurro, Bianco, Nero, Rosso, Verde e la new entry Viola. Le feature più interessanti di questo prodotto smartphone

Display Super Retina XDR da 6,1″ Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone 5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità A14 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smartphone Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore Compatibilità con gli accessori MagSafe: si agganciano al volo per una ricarica wireless più veloce iOS, con nuovi widget sulla schermata Home, nuova Libreria app, app clip e tanto altro



Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi scontati per il Prime Day 2021 sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.

iPhone 12 in Offerta

Quelli che seguono sono tutti i modelli di iPhone 12 in offerta (così vi risparmiamo la fatica); non dimenticate che, volendo e se Amazon ha abilitato la cose sul vostro account, potete acquistarlo anche a rate senza busta paga o in contanti.

iPhone 12 mini in Offerta

