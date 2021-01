iPhone 12 Pro, domanda superiore alle aspettative

Giacomo Martiradonna,

Contrariamente alle aspettative, la domanda di iPhone 12 Pro è talmente elevata, che Apple ha deciso di tagliare la produzione di iPhone 12 mini per riconvertirla.

La questione, secondo Morgan Stanley, è semplice: Apple non riesce a star dietro a tutti gli ordini, ed è costretta a operare una scelta. “I tempi di risposta di iPhone 12 Pro” si legge nella nota agli investitori, “rimangono i più estesi di qualunque altro modello lanciato negli ultimi 4 anni, a 10 giorni. I tempi di risposta sono diminuiti da 22 giorni circa 2 settimane fa, mentre Apple pompa la produzione di iPhone 12 come segnalato dal nostro team delle forniture iPhone […] che segnalava un rialzo nel trimestre di marzo di 2 milioni di unità per iPhone 12 Pro (che a sua volta ha ridotto di 2 milioni iPhone 12 mini).”

Il che ha senso dal punto di vista finanziario. Se proprio si devono verificare ritardi, meglio che avvengano sul comparto low-end, su cui i margini sono inferiori. Tanto più che, a dire degli analisti, il mini sta registrando un andamento molto meno scoppiettante del previsto: fino ad oggi, ha conquistato solo il 6% delle vendite totali di iPhone 12.

Il Successo del 5G

Fermo restando che, tra i ritardi di Apple e l’introduzione del Samsung S21 le cose cambieranno probabilmente in tempi ristretti, iPhone 12 ha saputo conquistarsi un primato importante. A distanza di sole due settimane dal debutto, era già lo smartphone 5G più venduto al mondo.

A dicembre 2020, iPhone 12 aveva già saldamente in mano il 16% del mercato, seguito al secondo posto da iPhone 12 Pro con l’8% di vendite. Per trovare un dispositivo concorrente, occorre arrivare in terza posizione, col Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, che però si fermava al 4% sul totale.

In totale, Apple ha conquistato nel giro di pochissimo tempo quasi un quarto dell’intera torta del 5G. Ma ora che la concorrenza avanza, è inevitabile che gli equilibri si sposteranno lontano da Cupertino.

Leggi anche:

Acquista su Amazon

iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – Argento a 1.189€

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – blu Pacifico a 1.189€

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – Grafite a 1.189€

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – Oro a 1.189€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – Argento a 1.309€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – blu Pacifico a 1.309€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – Grafite a 1.309€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – Oro a 1.309€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – Argento a 1.539€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – blu Pacifico a 1.539€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – Grafite a 1.539€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – Oro a 1.539€

iPhone 12 Pro Max:

Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) – Oro a 1.289€

Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) – blu Pacifico a 1.289€

iPhone 12 Pro Max (128GB) – Argento a 1.289€

Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) – Grafite a 1.262€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – Argento a 1.363€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – Grafite a 1.384€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – Oro a 1.363€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – blu Pacifico a 1.363€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – Argento a 1.639€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – blu Pacifico a 1.639€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – Grafite a 1.639€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – Oro a 1.639€

iPhone 12 mini:

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Rosso a 779€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Azzurro a 779€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Bianco a 779€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Nero a 779€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Verde a 839€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Rosso a 889€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Azzurro a 869€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Bianco a 868€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Nero a 889€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Verde a 880€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Rosso a 1.009€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Azzurro a 1.009€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Bianco a 1.009€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Nero a 1.009€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Verde a 1.009€

iPhone 12

Apple iPhone 12 (64GB) – colore azzurro a 929€

Apple iPhone 12 (64GB) – bianco a 910€

Apple iPhone 12 (64GB) – nero a 909€

Apple iPhone 12 (64GB) – rosso a 929€

Apple iPhone 12 (64GB) – verde a 929€

Apple iPhone 12 (128GB) – colore azzurro a 899€

Apple iPhone 12 (128GB) – bianco a 899€

Apple iPhone 12 (128GB) – nero a 899€

Apple iPhone 12 (128GB) – rosso a 899€

Apple iPhone 12 (128GB) – verde a 899€

Apple iPhone 12 (256GB) – colore azzurro a 1.109€

Apple iPhone 12 (256GB) – bianco a 1.109€

Apple iPhone 12 (256GB) – nero a 1.109€

Apple iPhone 12 (256GB) – rosso a 1.109€

Apple iPhone 12 (256GB) – verde a 1.109€