Samsung & Xiaomi, dopo le beffe a Apple addio al caricabatterie

Giacomo Martiradonna,

Dopo aver dileggiato l’avversaria per la scelta -non troppo popolare, per la verità- di eliminare il caricabatterie dalla confezione dell’iPhone, Samsung e Xiaomi si accodano e fanno la stessa cosa. Solo con un po’ di ritardo.

Quando il caricatore USB è sparito sparito dal box di iPhone e Apple Watch, sui social sono comparsi i messaggi goliardici delle avversarie di Apple. Per esempio, Samsung ha trollato, fatto incetta di Like e infine rimosso molto sfacciatamente questo post su Facebook:

Il tuo Galaxy ti dà quel che desideri. Da una cosa basilare come il caricatore, alla migliore fotocamera, batteria, prestazioni, memoria e perfino un display da 120Hz su uno smartphone.

Stessa storia Xiaomi, che su Twitter mostrava un video di unboxing del Mi 10 T Pro, su cui capeggiava la scritta:

Non vi preoccupate, non abbiamo lasciato nulla fuori dalla confezione del #Mi10TPro.

Decina di migliaia di like, applausi e ricchi cotillons, ora però le due società fanno una clamorosa marcia indietro. Una decisione che sta provocando qualche contraccolpo social, perché puoi anche cancellare un post ma Internet non dimentica.

Il Dietrofront

Il nuovo Mi 11 di Xiaomi non includerà più il caricabatterie per ragioni ambientalistiche. Lo ha confermato il CEO della società su Weibo:

Xiaomi Mi 11 è stato ufficialmente svelato con un packaging nuovo di zecca, così sottile e leggero. Dietro la sottigliezza, abbiamo preso un’importante decisione: in risposta alla chiamata per la protezione tecnologica e ambientale, Xiaomi 11 ha eliminato il caricatore incluso. Oggigiorno, tutti hanno un sacco di caricatori sparsi per casa, che sono un fardello per te e per l’ambiente. Siamo ben coscienti che questa decisione potrebbe non essere ben compresa e che potrebbero perfino esserci lamentele a riguardo. Ma esiste una soluzione migliore tra la pratica dell’industria e la protezione ambientale?

Se tra feste e lockdown vi state annoiando, fatevi un giro sull’account Twitter di Xiaomi. Vi promettiamo 10 minuti di intenso trollaggio di alta qualità. In ogni caso, nessuna nuova: siamo abituati a ben altri scopiazzamenti.