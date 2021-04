Accessori MagSafe per iPhone: i migliori 2021

Giacomo Martiradonna,

Con la serie iPhone 12, Apple ha introdotto una nuova versione di una tecnologia che conoscevamo già, chiamata Magsafe, che consente di collegare una serie di accessori al telefono in modo automatico, sicuro e senza meccanismi grazie all’impiego dei magneti. E visto che oramai sul mercato esistono moltissime soluzioni innovative, ecco quindi i migliori accessori MagSafe del 2021.

Vantaggi di MagSafe

Un tempo era il meccanismo di aggancio magnetico dei Mac; poi è stato sostituito da USB-C che fa da porta di ricarica e di trasmissione dati. Con iPhone 12, tuttavia, MagSafe ha fatto ritorno, declinato in forma di smartphone.

L’idea alla base di questa tecnologia è semplice: adottando una corona di magneti opportunamente disposti sulla scocca posteriore di iPhone 12, è possibile agganciare accessori in modo nuovo e soprattutto senza l’uso di clip o sistemi di aggancio meccanico. “Aggancia una custodia o un portafoglio MagSafe, o entrambi” spiega Apple sul suo sito Web, e”niente paura: il portafoglio è schermato, così le carte di credito non si smagnetizzano.” Ma soprattutto “anche la ricarica wireless sarà più veloce.”

I magneti disposti attorno alla bobina di ricarica wireless nella circuiteria garantiscono infatti un perfetto allineamento con iPhone e un’efficienza ottimale. Grazie a questo stratagemma, i caricabatterie MagSafe erogano fino a 15W di potenza, vale a dire il doppio dei 7.5W dello standard Qi.

👉🏼 Nota bene: Per raggiungere la potenza massima, è necessario che il caricatore supporti lo speciale profilo energetico richiesto da MagSafe; la potenza nominale, di per sé, non garantisce di poter ottenere l’output massimo. Dunque è importante scegliere un prodotto specificatamente pensato per questo scopo, come l’adattatore Apple da 20W.

Limiti di MagSafe

MagSafe funziona in modo quasi magico, orientando in modo automatico gli accessori e collegandoli direttamente alla scocca di iPhone, anche attraverso una cover. Ma ci sono dei limiti che è importante conoscere:

Non si dovrebbe mai posizionare carte di credito, badge di sicurezza, passaporti o chiavi elettroniche tra iPhone e il caricatore MagSafe, perché ciò potrebbe danneggiare i loro chip RFID. Accertatevi sempre che gli accessori che acquistate siano schermati per RFID, se devono entrare in contatto con carte di credito/debito, documenti con chip etc. Ciò impedirà anche che vengano letti da remoto da qualche malintenzionato. I prodotti Apple sono tutti schermati. È possibile tenere collegato il cavo Lightning col MagSafe agganciato, ma il secondo verrà disattivato. Se la batteria di iPhone si scalda troppo durante la ricarica con MagSafe, il software limiterà la velocità di carica e/o la ricarica massima all’80%. Il semplice atto di collegare/scollegare accessori MagSafe può lasciare degli aloni tondi sulle cover; ciò è previsto da Apple e rientra nella normale usura. Prima di pulire gli accessori MagSafe, disconnetterli sempre dalla corrente, se elettrici.

Migliori Accessori MagSafe

