iPhone 14 includerà il Touch ID nel display

iPhone 14 dovrebbe riportare in vita il sensore di impronte, integrandolo nel display. Il primo iPhone con Touch ID e Face ID arriva nel 2022.

In una recente nota agli investitori, l’affidabile Ming-Chi Kuo ha affermato che Apple è pronta per lanciare un iPhone con Touch ID integrato nel display; se tutto va come previsto, dovrebbe arrivare l’anno prossimo.

Secondo l’analista, tra le novità di iPhone 14 ci sarà pure il sensore di impronte digitali integrato nello schermo; una soluzione tecnica che permetterà di affiancare il Face ID in tutte le situazioni in cui il visto -magari per via della mascherina- è parzialmente coperto e dunque inutilizzabile per sbloccare il telefono o autorizzare pagamenti.

La notizia è recente, ma non costituisce una primizia in assoluto. È da anni che si parla della cosa, ed è praticamente certo che Apple sta esplorando la possibilità a livello tecnico. Addirittura già nel 2019 si vociferava di un iPhone 12 con Touch ID nel display; ne scriveva l’Economic Daily News, citando l’introduzione di un chip Qualcomm che avrebbe reso possibile la scansione dell’impronta entro il 2020.

Due Tecnologie

Qualcomm è il fornitore anche dei sensori under-display del Galaxy S10 e del Galaxy Note10 di Samsung, ma la tecnologia eventualmente fornita ad Apple sarebbe molto più sofisticata e affidabile. In più, funzionerebbe su una superficie molto più ampia di display, pari a 17 volte quella coperta dal sensore dei Samsung. Come dire: praticamente quasi tutto lo schermo di iPhone 14 sarebbe in grado di accettare e riconoscere l’input dell’impronta.

Attualmente, esistono due tipi di tecnologie di riconoscimento dell’impronta digitale su display: quella ottica, che utilizza la luce per effettuare una scansione bidimensionale del dito, e quella ultrasonica, che invece genera un’immagine 3D dell’impronta e che dunque è pure più sicura. Tim Cook e i suoi, ovviamente, sperano di portare a casa quest’ultima.