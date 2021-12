iMac Pro 27″ con chip M1 Pro e M1 Max: è iniziata la produzione

Apple ha dato ufficialmente inizio alla produzione degli iMac Pro da 27″ con chip M1 Pro e M1 Max. Ecco quando arrivano.

La produzione di massa degli iMac Pro da 27″ con chip Apple M1 Pro e M1 Max è ufficialmente iniziata. Ecco quindi quando arrivano i nuovi modelli, e che feature avranno.

Il primo modello di iMac a fare il grande salto verso ARM è stato l’iMac 24″ nel 2021; nel 2022, tuttavia, toccherà all’iMac 27″; e poiché adotterà processori Apple di fascia alta, pare verrà ribattezzato per l’occasione iMac Pro.

E non deve mancare moltissimo al lancio perché, stando alle indiscrezioni da Taiwan, i fornitori avrebbero già iniziato con le prime consegne di componenti per assemblare le nuove macchine; la brutta notizia è che le quantità sono davvero molto limitate, e dunque ci si aspetta una disponibilità a singhiozzo e col contagocce, almeno nelle fasi iniziali.

iMac Pro 2022: Feature & Design

Il nuovo iMac Pro del 2022 avrà un display mini-LED da 27″ con refresh rate ProMotion fino a 120Hz. Erediterà le forme e il form factor del Pro Display XDR e sarà dunque caratterizzato da un design sottile e una cornice nera attorno allo schermo; tuttavia, rispetto al 24″, avrà uno schema di colori più scuro e professionale.

Sarà alimentato da chip M1 Pro o M1 Max, e avrà porte Thunderbolt, uno slot SD, una uscita HDMI e una porta Ethernet sull’alimentatore.

iMac Pro 2022: Prezzi e Lancio

Il nuovo iMac‌ Pro sarà disponibile in vari tagli, caratterizzati da diverse CPU (M1 Pro o M1 Max) e da GPU con più o meno core. I prezzi tuttavia partiranno da circa 2.500€ per il modello base; dunque, è ragionevole ipotizzare di sforare abbondantemente i 5.000€ per un modello più carrozzato.

Non sappiamo con esattezza quando avverrà il lancio e sospettiamo che, courtesy of pandemia, non lo sappiano con precisione neppure a Cupertino. Di sicuro comunque, sperano di poter procedere entro la prima metà del 2022.

Per conoscere tutte le novità Apple in arrivo l’anno prossimo, vi rimandiamo al nostro post di approfondimento.