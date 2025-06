OpenAI trasforma ChatGPT in un assistente di produttività per team e aziende

OpenAI introduce nuove f unzioni per la produttività aziendale nella sua app ChatGPT per Mac, rendendo la piattaforma una soluzione completa per la gestione di team e piccole imprese, grazie a strumenti innovativi che semplificano la gestione di riunioni, documenti e flussi di lavoro.

Tra le novità più interessanti spicca la modalità “Record Mode”, riservata agli abbonati dei piani Team, Enterprise ed Edu. Questa funzione consente di effettuare registrazione audio direttamente dall’app, generando automaticamente note strutturate con riepiloghi, punti chiave e azioni da intraprendere. Un elemento distintivo rispetto ad altre soluzioni sul mercato è che non è necessaria la partecipazione a videoconferenze: il sistema cattura l’audio tramite il microfono del dispositivo, rendendo il processo rapido e intuitivo.

Un’altra new entry di rilievo è l’integrazione con i principali servizi di cloud drive, tra cui Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box e SharePoint. Gli utenti possono ora interrogare ChatGPT sui propri documenti con domande specifiche, ottenendo risposte contestualizzate e precise. Per esempio, è possibile chiedere: “Qual è stato il nostro fatturato del Q1 dello scorso anno?” e ricevere un riepilogo dettagliato senza dover cercare manualmente tra i file.

Sul fronte della sicurezza e della privacy, OpenAI garantisce che i dati non verranno utilizzati per l’addestramento dei modelli. Inoltre, il sistema rispetta le autorizzazioni esistenti sui file collegati, fornendo citazioni precise nelle risposte per assicurare trasparenza e affidabilità.

L’ecosistema si arricchisce ulteriormente con l’annuncio di connettori per strumenti come HubSpot, Linear, Gmail, Google Calendar e Microsoft Teams. Queste integrazioni permettono ai team di combinare dati interni ed esterni in un unico hub centralizzato, facilitando la creazione di report e documenti complessi. Per esempio, un team può generare un rapporto di vendita che integra dati CRM con calendari e-mail, risparmiando tempo e migliorando l’accuratezza delle informazioni.

Un altro punto di forza è la compatibilità con il Model Context Protocol di Anthropic, che apre la strada all’integrazione con strumenti popolari come Replit, Atlassian e Zapier. Questo rende ChatGPT una piattaforma estremamente versatile, capace di adattarsi alle esigenze di aziende di qualsiasi dimensione e settore.

Con queste innovazioni, OpenAI punta a trasformare il modo in cui le imprese lavorano e collaborano. L’app ChatGPT per Mac non è solo un assistente virtuale, ma un vero e proprio partner tecnologico che eleva la produttività aziendale a nuovi livelli. La combinazione di funzionalità avanzate, integrazioni con servizi cloud e attenzione alla privacy rende questa piattaforma una scelta eccellente per chi cerca soluzioni all’avanguardia per ottimizzare i processi lavorativi.