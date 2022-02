Nel codice di iOS 15.4, versione ora giunta alla Beta 2, ci sono chiari riferimenti alla possibilità di aggiungere la patente in Wallet.

Il momento è quasi arrivato (ma non per tutti, purtroppo). Tra le feature annunciate ma che ancora mancano all’appello di iOS 15 c’è quella che consentirà di aggiungere la patente di guida nell’app di sistema Wallet, in modo da averla sempre a portata di mano in formato digital (o al polso, su Apple Watch).

Dalla pagina del sito web US di Apple dedicata all’ultima versione di iOS si apprende che tale funzione debutterà ad inizio 2022. Siamo a febbraio e ancora tutto tace. Almeno ufficialmente.

Patente in Wallet: cosa ci dice il codice iOS 15.4

In realtà una novità c’è. Non ci sono dubbi sul fatto che Apple stia lavorando a questo aggiornamento e la prova è stata scovata nel codice di iOS 15.4 beta 2, da poco disponibile per tutti gli sviluppatori.

In particolare, nel codice dell’app Wallet c’è una linea in cui si legge:

Scopri quando la tua patente di guida e/o il tuo documento di identità sono pronti per l’uso e ricevi aggiornamenti importanti sul tuo ID.

Finalmente c’è una vera traccia, nonostante nell’ultima beta del sistema operativo per iPhone risulti ancora impossibile aggiungere la patente in una veste digitale alla sopracitata app di sistema.

Volendo ipotizzare una finestra di lancio, si potrebbe pensare a marzo o aprile, ovvero quando iOS 15.4 sarà rilasciato ufficialmente al pubblico.

Purtroppo per noi nello stivale cambierà poco o nulla. Il rollout della feature partirà dall’Arizona e dalla Georgia e, almeno per il momento, non è prevista l’espansione oltre i confini statunitensi.