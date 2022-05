Il primo Hub Matter di domotica universale è di Ikea

Matter è il nuovo standard di domotica universale che promette di unire HomeKit, Alexa, Google Home e tutto il resto e rendere interoperabili e compatibili tra loro i dispositivi smart. Nato dagli sforzi comuni di Apple, Amazon, Google, Zigbee, Huawei, Infineon, Nanoleaf, Eve Systems e molti altri runner del settore high-tec, Matter doveva arrivare già parecchio tempo fa, ma il lancio è stato rimandato diverse volte. Ora però qualcosa si muove: anzi, è stato ufficialmente lanciato il primo hub Matter di cui abbiamo notizia, ed è di Ikea: si chiamata Dirigera.

Cos’è Matter

A dicembre 2019, Apple, Amazon, Google e Zigbee hanno annunciato un un progetto comune per rendere interoperabili tutti i loro dispositivi di domotica. Un protocollo d’intesa che permetterà di gestire finalmente tutti i gingilli smart che abbiamo per casa, senza dover ricorrere a mille app e assistenti vocali diversi. Una manna dal cielo, e un segnale di lungimiranza da parte dell’industria.

Per una volta, invece di farsi la guerra, Zigbee Alliance (che racchiude sotto la sua ala IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, SmartThings, Schneider Electric, Signify, Silicon Labs, Somfy e Wulian) si è unita ad Apple, Amazon, Google per dar vita ad un nuovo standard che prenderà il nome di Matter e che permetterà di gestire, controllare e aggiornare tutti i dispositivi di domotica a prescindere dal sistema operativo o dall’ecosistema in uso.

Perché è Importante

L’importanza di Matter deriva dal fatto che porterà finalmente ordine in un mercato fin troppo frammentato. Potremo così dire addio a dispositivi che funzionano con Alexa ma non con Siri, o che si attivano con Google Home ma non con IFTTT.

E se siamo fortunati, non sarà neppure necessario gettare via gli accessori smart più datati: diverse aziende, con Philips in testa, stanno già lavorando ad aggiornamenti software per garantire la compatibilità con Matter.

Quando Arriva?

Da principio, il lancio era previsto a fine 2020; poi è stato spostato alla seconda metà del 2021, e infine all’estate del 2022. A marzo era slittato di nuovo a fine anno a causa di un ritardo nella finalizzazione del software development kit (SDK) che verrà usato per incorporare Matter nei dispositivi.

All’ennesimo tentennamento, francamente, le nostre speranze hanno iniziato a vacillare, ma ecco la buona notizia. Ikea ha ufficializzato Dirigera, il primo hub Matter della storia.

Ikea Dirigera

Ikea Dirigera è il successore del gateway Trådfri, ed è già pronto per Matter.

“Con Dirigera e la nuova app, uno dei nostri obiettivi è stato quello di rafforzare e semplificare il processo di onboarding quando si collegano nuovi prodotti intelligenti alla casa intelligente. Abbiamo anche aggiunto opzioni di personalizzazione, come la creazione di scene diverse con funzioni preimpostate dei prodotti intelligenti per tutte le tue diverse attività e momenti in casa”, afferma Rebecca Töreman, Business Leader di Ikea in Svezia.”

Dirigera e la nuova smart app Ikea Home dovrebbero essere lanciate a ottobre 2022, ad un prezzo che non è stato ancora reso noto.