Evento Apple Ottobre: grossa DELUSIONE in arrivo

Molti utenti che aspettavano un Evento Speciale Apple ad ottobre resteranno delusi: secondo le ultime voci di corridoio, non c’è nulla di tutto ciò all’orizzonte. Ma questo non significa che non ci saranno novità interessanti: ecco i nuovi prodotti in arrivo nelle prossime settimane.

La Brutta Notizia

Un Keynote Apple a ottobre è “improbabile” secondo Mark Gurman di Bloomberg; anche perché, “con il grande annuncio di iPhone 14 lo scorso mese, è probabile che le grosse presentazioni di Apple per il 2022 siano finite qui”. Insomma, se vi stavate già pregustando un altro show di Tim Cook in pompa magna, resterete con l’amaro in bocca.

La Buona Notizia

L’assenza di eventi non implica tuttavia che non ci saranno nuovi lanci di prodotto. Anzi, sembra “molto probabile” che arriveranno novità hardware di rilievo. Anzi, la presentazione non giungerà dal palco dello Steve Jobs Theater ma con dei semplici comunicati stampa.

Nello specifico, ecco la scaletta dei prodotti che ci attendiamo:

iPad Pro da 11″ e da 12,9″ con chip M2

da 11″ e da 12,9″ con chip M2 Macbook Pro da 14″ e da 16″, con chip M2 Pro e M2 Max

da 14″ e da 16″, con chip M2 Pro e M2 Max Mac Mini con chip M2

con chip M2 iPad di 10ª generazione

Tuttavia mentre i primi due arriveranno di sicuro entro e non oltre la fine del 2022, per Mac mini e soprattutto iPad 10 i tempi potrebbero essere più lunghi, e si rischia di slittare al 2023.

Perché Niente Eventi?

Per sapere quel che passa nella mente dei dirigenti Apple, bisognerebbe essere uno di loro. Ipotizziamo però che ci sono almeno due valide ragioni per evitare un evento in grande stile.

Per prima cosa, non è il momento storico adatto per sfarzo ed eccessi. Tra recrudescenza della pandemia e invasione russa in Ucraina, crisi energetica e tutto il resto, francamente è meglio soprassedere.

Ma in seconda istanza, è possibile che Apple non voglia creare assuefazione con gli eventi, per lasciare immutato l’effetto wow quando presenterà Apple AR e il progetto Apple Glasses. Solo pochi giorni fa, all’Università Degli Studi di Napoli Federico II a Napoli, Tim Cook si è sbottonato sull’argomento e ha dichiarato:

“Presto, guardandovi indietro in un certo punto nel tempo […], vi chiederete come avete fatto a vivere la vostra vita senza la realtà aumentata. Proprio come oggi, ci chiediamo, come sono andate avanti le persone come me senza Internet.”

Secondo le voci, Apple “Reality Pro” è un visore dal design leggero con due display micro-OLED 4K, 15 moduli ottici, due processori principali, connettività Wi-Fi 6E, tracciamento oculare e un prezzo monstre di quasi 4.000€. Il tutto alimentato dal nuovo sistema operativo “realityOS”.