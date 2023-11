App Store Awards 2023: ecco chi saranno i finalisti

Apple ha recentemente annunciato i finalisti degli App Store Awards 2023 di quest’anno, un evento che celebra quasi 40 sviluppatori di app e giochi in 10 diverse categorie. Queste app, secondo Apple, offrono esperienze eccezionali e hanno un impatto culturale significativo.

Apple svela i finalisti degli App Store Awards 2023

Gli App Store Awards sono un’occasione per Apple di riconoscere le app e i giochi per le piattaforme Apple che si distinguono per eccellenza, inventiva e risultati tecnici. Phil Schiller, Apple Fellow, ha lodato i finalisti per il loro talento eccezionale e il duro lavoro, sottolineando come queste app aiutino gli utenti di tutto il mondo a esplorare interessi diversi come il disegno, la progettazione, l’editing video, l’istruzione, la musica, la gestione del tempo, l’allenamento, l’escursionismo e i giochi.

Tra i finalisti dell’App Store Award di quest’anno, troviamo app che hanno aiutato gli utenti a scoprire nuovi modi per esplorare e apprendere nuove competenze. Per esempio, nella categoria App dell’anno per iPhone, spiccano AllTrails, Duolingo e Flighty. Nella categoria Gioco dell’anno per iPhone, invece, troviamo Afterplace, Honkai: Star Rail e Vampire Survivors.

Per quanto riguarda l’iPad, i finalisti includono app come Concepts, DaVinci Resolve e Prêt-à-Makeup, che hanno ispirato gli utenti a sfruttare la propria creatività. I giochi per iPad come Eggy Party, Lost in Play e Pocket City 2 hanno incantato i giocatori con narrazioni visive, controlli intuitivi e sfide creative.

Nella categoria App Mac dell’anno, troviamo Linear Curve, Photomator e Portal, che hanno ispirato attenzione e creatività. I giochi per Mac come ELEX II, Lies of P e Return to Monkey Island hanno presentato trame e grafica ricche.

Per l’Apple Watch, le app come Planny, SmartGym e Tide Guide hanno reso più semplice ottenere informazioni utili direttamente dal polso. Nella categoria App Apple TV dell’anno, troviamo Bugsnax, FitOn e MUBI, che hanno portato esperienze straordinarie sullo schermo più grande di casa.

I finalisti della categoria Gioco dell’anno di Apple Arcade, come Urban Landscapes, Hello Kitty Island Adventure e Stitch, hanno offerto intrattenimento senza fine. Infine, nella categoria Impatto culturale, troviamo app come Balance, Copilot, Endling, Seeking Hannah, How to Say Goodbye, Pok Pok, Proloquo, Rebel Girls, Too Good To Go e Unpacking, che hanno promosso nuovi modi per connettersi e celebrare la diversità e le meraviglie del mondo.

I vincitori degli App Store Awards verranno annunciati alla fine del mese, e si prevede che saranno un riflesso dell’innovazione e della creatività che caratterizzano l’ecosistema delle app di Apple. Questi premi non solo riconoscono gli sviluppatori per il loro duro lavoro e talento, ma offrono anche agli utenti di Apple una guida per scoprire app e giochi che potrebbero arricchire la loro esperienza digitale.