Apple regala le AirPods Max per promuovere l'evento del 30 ottobre

Apple sta elevando il livello delle sue iniziative promozionali in vista dell’atteso evento Apple M3 Mac, che si terrà in formato solo video lunedì prossimo. L’evento sarà dedicato agli aggiornamenti dei dispositivi iMac e MacBook Pro da 24 pollici, entrambi equipaggiati con il nuovissimo chip Apple Silicon M3.

Apple fa un regalo agli influencer in vista dell’evento ‘Scary Fast’ del 30 ottobre

Per creare ulteriore attesa e coinvolgimento, Apple ha deciso di inviare confezioni regalo esclusive a una selezionata cerchia di influencer, tra cui Lamarr Wilson. Queste confezioni contengono un paio di cuffie AirPods Max, oltre a una varietà di snack e bevande dal sapore “dolce e inquietante”, pensati per essere gustati durante la visione dell’evento.

L’evento di quest’anno si distingue non solo per il contenuto, ma anche per l’orario insolito in cui si terrà: alle 17:00, ora del Pacifico, del 30 ottobre. Apple ha deciso di abbracciare a pieno il tema stagionale di Halloween, come evidenziato dall’invito incluso nella confezione regalo, che recita:

“È quasi Halloween e Apple ha in serbo alcune sorprese per te. La sera del 30 ottobre sveleremo qualcosa di speciale e ti inviteremo a partecipare al watch party online. Per rendere la tua esperienza visiva un po’ più ‘spaziale‘, ci auguriamo che apprezzerai l’ascolto coinvolgente con gli AirPods Max, insieme ad alcuni snack dolci e inquietanti.”

Durante l’evento, gli occhi saranno puntati sulla prossima generazione di Apple Silicon Mac, con il debutto del chip M3. Si prevede l’introduzione di un nuovo iMac da 24 pollici con M3, nonché aggiornamenti per i MacBook Pro da 14 e 16 pollici di fascia alta, che saranno disponibili con configurazioni M3 Pro e M3 Max.

Lo slogan dell’evento, “Scary Fast”, fa presagire un significativo salto di prestazioni sia a livello di CPU che di GPU, grazie al passaggio dal chip M2 al M3. Il nuovo chip sarà realizzato con un processo di fabbricazione a 3 nanometri e si avvarrà di nuove architetture CPU e GPU basate sul design A17 Pro, già visto sull’iPhone 15 Pro.

Se Apple non ti ha ancora regalato un paio di AirPods Max, risparmia acquistandone un paio ricondizionato come nuovo! Noi ti consigliamo queste:

Con queste iniziative promozionali, Apple non solo aumenta l’attesa per il suo prossimo evento, ma dimostra anche la sua capacità di creare un’esperienza unica e coinvolgente per la sua community. Gli appassionati di tecnologia e i fedeli clienti sono già in trepidante attesa di scoprire tutte le novità che verranno svelate durante l’evento M3 Mac.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.