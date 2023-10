L'evento Apple "Scary Fast" potrebbe essere incentrato sul gaming sui nuovi Mac

Apple ha recentemente annunciato che terrà un evento online il 30 ottobre alle 17:00 PT, e le aspettative sono alte riguardo al possibile focus sui giochi di fascia alta per Mac. In questo articolo, esploreremo le ragioni dietro queste aspettative e cosa potrebbe significare per il futuro dei giochi su Mac.

Potenziamento grafico con Ray Tracing e Chip M3: i Mac diventano PC da gaming

I chip silicon di Apple sono noti per le loro prestazioni eccezionali e la prossima serie di chip M3 per Mac non fa eccezione. Si prevede che saranno dotati di ray tracing con accelerazione hardware, offrendo un rendering grafico significativamente migliorato rispetto al ray tracing basato su software. Inoltre, si prevede che i chip M3 saranno prodotti con il processo a 3 nm di TSMC, garantendo prestazioni più veloci e una migliore efficienza energetica rispetto ai chip della serie M2. Questi avanzamenti tecnologici aprono nuove possibilità per il lancio di giochi AAA su Mac, un settore che ha tradizionalmente visto il sistema operativo di Apple in ritardo rispetto a Windows.

Apple suggerisce nuovi giochi AAA per Mac

In una recente intervista con IGN, Apple ha accennato al lancio di nuovi giochi AAA per Mac. Tim Millet, vicepresidente di Apple, ha affermato che “gli sviluppatori lavoreranno con noi” per rendere compatibili i nuovi giochi annunciati per iPhone 15 Pro con i Mac Apple Silicon. Questi giochi includono titoli di grande calibro come un remake di Resident Evil 4, Death Stranding Director’s Cut e Assassin’s Creed Mirage.

Suggerimenti da Capcom e Sony

Capcom, uno dei più grandi sviluppatori di giochi giapponesi, ha annunciato che Resident Evil Village sarà disponibile su iPhone 15 Pro e modelli di iPad con chip M1 e successivi a partire dal 30 ottobre, la stessa data dell’evento Apple. Questo potrebbe suggerire ulteriori annunci riguardanti i giochi per Mac durante l’evento.

Inoltre, Sony prevede di lanciare il cloud streaming per i giochi PS5 in Nord America il 30 ottobre. Sebbene non sia chiaro se ci sia un collegamento diretto con Apple, questa coincidenza temporale potrebbe suggerire potenziali sviluppi interessanti.

Miglioramenti per i Gamer su Mac

macOS Sonoma introduce una nuova modalità di gioco che ottimizza le prestazioni di CPU e GPU per i giochi, riduce la latenza audio degli AirPods e migliora la risposta dei controller di gioco di terze parti. Inoltre, alla WWDC 2023, Apple ha rilasciato un nuovo toolkit per facilitare il porting dei giochi Windows su Mac, offrendo agli sviluppatori un ambiente di emulazione per valutare rapidamente le prestazioni dei loro giochi su macOS.

L’evento Apple del 30 ottobre si preannuncia come un momento cruciale per il futuro dei giochi su Mac. Con l’introduzione di potenti miglioramenti hardware e software, e con il supporto di grandi nomi dell’industria dei giochi, Apple sta chiaramente puntando a rendere il Mac una piattaforma più attraente per i gamer di fascia alta. Questo potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per i giochi su Mac, con prestazioni e titoli che possono finalmente competere con quelli disponibili su altre piattaforme.