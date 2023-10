Apple annuncia un evento speciale per il 30 Ottobre: 'Scary Fast'

Apple ha svelato un evento virtuale molto atteso per il 30 ottobre, dal titolo intrigante di ‘Scary Fast’. Questo evento, in programma per la vigilia di Halloween, promette di portare emozioni e innovazioni spettacolari. Ecco cosa sappiamo finora.

Apple annuncia Scary Fast: un evento virtuale inusuale

A differenza dei consueti eventi di Apple con partecipazione fisica, ‘Scary Fast’ sarà interamente virtuale. Non ci saranno giornalisti in presenza, ma tutti avranno l’opportunità di partecipare tramite il sito Web di Apple, YouTube e l’app Apple TV. La data è il 30 ottobre, e l’orario è insolitamente notturno, alle 17:00 PT/20:00 ET, creando un’atmosfera adatta all’occasione di Halloween.

Questo evento rappresenta una novità per Apple, che in passato teneva i suoi annunci generalmente tra le 10:00 PT e le 13:00 ET. L’orario insolito e il nome ‘Scary Fast’ fanno sorgere molte domande sulla natura dei prossimi annunci.

L’attenzione principale dell’evento di ottobre sembra concentrarsi sull’introduzione dei nuovi Mac. Le voci di corridoio suggeriscono che Apple abbia in serbo un nuovo iMac e possibili aggiornamenti per il MacBook Pro. Un indizio inequivocabile si trova nell’immagine d’invito animata sul sito Web degli eventi Apple, in cui il logo Apple si trasforma in una faccia spettrale che richiama il logo di Finder.

Un’interrogazione rimane aperta: verrà svelato il tanto atteso chip M3 di prossima generazione? È possibile che il nuovo iMac adotti il chip M2 presentato in anteprima alla WWDC 2022. Tuttavia, il suggestivo slogan “Scary Fast” sembra suggerire che ci attendono aggiornamenti più straordinari.

L’attuale iMac M1 è stato presentato nell’aprile 2021, con il chip M1, e ha segnato un design ultrasottile e una gamma di colori distintivi. Ma l’iMac da 24 pollici non ha ricevuto aggiornamenti significativi da allora.

A gennaio, Apple ha sorpreso il mondo annunciando in modo inaspettato i MacBook Pro da 14 e 16 pollici con il chip M2. Questo approccio insolito potrebbe ripetersi a ottobre, o Apple potrebbe riservarci altre sorprese.

In attesa di ulteriori dettagli, rimane il mistero su ciò che Apple ha in serbo per l’evento ‘Scary Fast’ del 30 ottobre. L’azienda di Cupertino è nota per le sue innovazioni e la sua capacità di stupire il pubblico. Che sorprese ci riserveranno questa volta? Restate sintonizzati per scoprirlo e condividete le vostre previsioni nei commenti.