Apple Scary Fast, come seguire l'evento di questa sera

Apple è pronta a stupire ancora una volta il mondo della tecnologia con un evento esclusivo, denominato “Scary Fast”, che si terrà stanotte all’1:00. Questo evento è particolarmente atteso, poiché segue i problemi legati alla catena di fornitura che hanno impedito l’annuncio di hardware aggiuntivo durante l’evento iPhone 15 del mese scorso.

Apple Scary Fast, come seguire l’evento online e cosa aspettarsi

Gli inviti per l’evento sono stati inviati il 24 ottobre, scatenando una serie di speculazioni e aspettative riguardo al possibile rilascio di nuovi prodotti Apple. Tuttavia, a differenza degli eventi precedenti, questa volta non ci saranno persone fisicamente presenti nella sede, ma saranno tutti online, segno che le novità potrebbero essere importanti, ma non abbastanza da richiedere la presenza fisica di persone provenienti da tutto il mondo.

L’orario di inizio dell’evento è insolito, con un inizio serale che coincide con la vigilia di Ognissanti. Per seguire l’evento, il modo più semplice e veloce è visitare la pagina degli eventi di Apple o guardare lo streaming disponibile su YouTube.

Il tema “Scary Fast” suggerisce un focus sui nuovi chip di Apple, con forti indicazioni che potremmo vedere l’annuncio di nuovi Mac. I prodotti più attesi sono un nuovo iMac da 24 pollici e un aggiornamento del MacBook Pro, entrambi alimentati dai nuovi chip M3 e M3 Pro.

Nonostante ci siano voci su un iMac/iMac Pro da 32 pollici, è probabile che questo non verrà lanciato prima del prossimo anno. Tuttavia, Apple sembra pronta a celebrare l’arrivo di macOS Sonoma.

L’iPad potrebbe anche ricevere un aggiornamento, con l‘iPad Pro che appare come il candidato più probabile. Tuttavia, tutta la linea di iPad potrebbe essere rinnovata. Questo evento potrebbe anche essere l’occasione perfetta per aggiornare una serie di dispositivi dotati di connettori USB-C, giusto in tempo per la stagione delle vacanze.

Gli AirPods Max, che non hanno visto un aggiornamento da quasi tre anni, potrebbero seguire le orme dell’aggiornamento degli AirPods Pro 2 del mese scorso. Inoltre, c’è la speranza di vedere custodie USB-C autonome. Infine, il Vision Pro, che non ha avuto molto tempo sul palco durante l’evento iPhone, potrebbe essere protagonista, in vista del suo imminente arrivo all’inizio del prossimo anno.

L’evento “Scary Fast” di Apple promette di essere ricco di novità e aggiornamenti, con un focus particolare sui nuovi Mac e potenziali aggiornamenti per l’intera gamma di prodotti Apple. Non vediamo l’ora di scoprire tutte le sorprese che Apple ha in serbo per noi stasera. Ci vediamo insieme a Tim Cook per un evento che si preannuncia indimenticabile!