Con la rateizzazione a tasso 0 di Amazon, si può acquistare Apple Watch a rate, senza busta paga né finanziamento. Anche con ricaricabile.

Oltre ai Mac M1 e ad iPhone 12, sapevate che potete approfittare delle convenienti opzioni di rateizzazione Amazon anche perApple Watch? Ciò significa che potete godere del tasso zero reale del colosso dell’e-commerce, e soprattutto delle sue procedure di acquisto super-snelle per portarvi a casa in 24 ore l’Apple Watch dei vostri sogni. Senza busta paga né finanziamenti, e perfino con carte ricaricabili e PostePay.

La procedura di rateizzazione Amazon è incredibilmente sburocratizzata e veloce, rispetto a tutto quello che il mercato aveva offerto fino ad oggi. In pratica, funziona ripartendo l’addebito in 5 comode rate mensili al posto di un addebito unico. E poiché è un’opzione offerta direttamente dalla società, non richiede firme, pergamene e ceralacche. Senza interessi né oneri finanziari di alcun tipo.

L’importante è ricordarsi di spuntare la voce “5 rate mensili” al momento dell’acquisto; tutto qui. Purtroppo però esiste una contropartita: non tutti i clienti possono accedere a questa opzione di pagamento, e non è chiaro quali siano i parametri su cui vengono selezionati. Inoltre, la rateizzazione a tasso zero è disponibile solo su determinati prodotti e non sull’intero catalogo.

I requisiti noti per rientrare nel rateo a tasso zero di Amazon sono i seguenti:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Una volta attivata la rateizzazione, tuttavia, potete passare ad una prepagata o PostePay. L’importante è che nel vostro account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata).

L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

L’unico limite è che non si può avere più di un pagamento rateale attivo in una determinata categoria, e comunque non sono consentiti più di tre pagamenti rateali attivi contemporaneamente; nel caso in cui si rendesse necessaria una nuova spesa importante da rateizzare, tuttavia, basta estinguere in anticipo uno dei ratei in essere, anche per il prodotto meno costoso, e potrete sfruttare un nuovo slot di rateizzazione.

👉🏼Attenzione: Non tutti possono godere di questa opzione d’acquisto. Dipende strettamente da Amazon. Quando l’opzione di pagamento rateale è disponibile, è sufficiente mettere la spunta sulla voce “Rate mensili di Amazon” invece che su “Pagamento in unica soluzione” prima di infilare l’iPad nel carrello.

Nei casi in cui l’opzione di rateo Amazon non fosse disponibile, invece, c’è la possibilità di sottoscrivere un finanziamento Cofidis CreditLine che tuttavia può includere interessi o altri oneri finanziari. In questo caso, la spesa erogabile da un minimo di 100€ a un massimo di 1.500€ e può essere usata anche per finanziare più prodotti eterogenei.

Apple Watch a Rate

L’aspetto più interessante del rateo Amazon, oltre alla praticità e velocità, è che si combina a tutti gli altri vantaggi del bazaar online. Dunque consegne e restituzioni gratuite, l’eccellente assistenza clienti e soprattutto gli ottimi prezzi sull’elettronica.

Qui di seguito le migliori offerte per acquistare Apple Watch in comode rate. Ricordate però di spuntare la voce “5 rate mensili da Amazon” prima di mettere il prodotto nel carrello, perché non è automatico.

Apple Watch 6 a rate

Apple Watch SE a Rate

Apple Watch Series 5 a Rate