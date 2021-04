Apple annuncia AirTags: prezzi a partire da 35€

Giacomo Martiradonna,

Li abbiamo attesi per anni, e finalmente sono arrivati. Gli Apple AirTags sono piccoli e compatti portachiavi smart che permettono di ritrovare i propri oggetti personali attraverso l’app D0v’è.

“Con AirTag” spiega Apple, “è facilissimo non perdere mai di vista le tue cose. Agganciane uno alle chiavi, infilane un altro nello zaino e via: eccoli apparire nell’app Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi Apple e rintracciare i tuoi amici e familiari.”

AirTags: Come Funziona

La configurazione di AirTag è semplice e intuitiva come quella di AirPods: un tocco e si collega all’iPhone o all’iPad. Poi bisogna solo dargli un nome e agganciarlo all’oggetto da localizzare. Un altro tocco è sufficiente per ricevere le notifiche dell’AirTag anche su Apple Watch.

Per ritrovare un oggetto smarrito è sufficiente aprire l’app Dov’è e visualizzarlo sulla mappa in tempo reale, anche se non è nelle immediate vicinanze. Spiega Apple:

Proprio come sugli altri dispositivi Apple, anche su AirTag puoi attivare la modalità Smarrito. In questo modo, se il tuo AirTag viene rilevato da un dispositivo nella rete, tu ricevi una notifica in automatico. Puoi anche scegliere di mostrare le tue informazioni di contatto quando qualcuno tocca il tuo AirTag con uno smartphone dotato di tecnologia NFC (la stessa che si usa per pagare con il telefono).

E quando si è sufficientemente vicini, si può farlo suonare per individuarlo al volo.

La batteria intercambiabile a bottone garantisce 1 anno di funzionamento ininterrotto, e la scocca è resistente all’acqua.

Il dispositivo utilizza il segnale Bluetooth per essere rilevato dai dispositivi della rete Dov’è più vicini (anche se da altri iPhone); dopodiché invia la posizione ad iCloud e quando aprite l’app Dov’è, potrete visualizzarlo con estrema precisione.

Tuttavia, la feature “Posizione precisa” che consente all’iPhone di guidarvi al punto esatto in cui si trova AirTag utilizza la tecnologia Ultra Wideband, il che significa che funziona solo con:

iPhone 11

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 e iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

L’operazione avviene in forma anonima e criptata, per tutelare la privacy.

AirTags e Privacy

A tal proposito, è importante sottolineare che AirTag non è progetto per spiare le persone, tant’è che include una serie di tecnologie per scoraggiare i tracciamenti a insaputa delle persone. Quando un AirTag legato ad un altro account iCloud si sposta costantemente con voi, una notifica vi avvisa del fenomeno.

È importante sottolineare inoltre che solo il legittimo proprietario piò sapere dov’è il proprio AirTag; né il dispositivo né Apple sanno dove si trova.

AirTags: Prezzi e Disponibilità

La confezione da 1 costa 35€, mentre quella da 4 AirTags viene 119€. Se si acquista sullo store Apple, si può richiedere un’incisione gratuita. Gli ordini si apriranno dalle 14:00 del 23 aprile.