Gli AirTags sono già disponibili anche su Amazon

Daniele Particelli,

Non solo Apple Store. Nel giorno dell’avvio ufficiale delle prenotazioni dei nuovi AirTags di Apple, i portachiavi smart che permette di ritrovare oggetti e animali domestici, anche lo store ufficiale di Apple su Amazon ha aperto i preordini.

Il prezzo, come accade sempre per i prodotti di Apple in uscita o appena usciti, è lo stesso dell’Apple Store, ma i tempi di consegna potrebbero essere molto diversi. Amazon precisa che i piccoli e versatili dispositivi saranno disponibili a partire dal 30 aprile prossimo, ma non chiarisce se avrà sufficiente disponibilità per soddisfare la richiesta già da quella data.

Un singolo AirTag può essere acquistato a questo indirizzo al prezzo di 35 euro, mentre la confezione da 4 AirTags sarà disponibile dal 30 aprile al prezzo di 119 euro. Al contrario di quanto accade con l’Apple Store, però, Amazon sta mettendo un limite numerico all’acquisto, forse proprio a causa di una non troppo abbondanza di dispositivi: sia che si decida di acquistare un singolo AirTag o la confezione da 4, Amazon non permette di acquistare più di due unità.

Acquista AirTag a 35 euro

Acquista 4 AirTag a 119 euro

Tanti accessori per AirTag già disponibili su Amazon

Oltre agli AirTag veri e proprio, nel marketplace di Amazon sono già disponibili migliaia di accessori per questi portachiavi smart, a cominciare dal laccetto ufficiale targato Apple e pre-ordinabile già da oggi in versione Arancione elettrico, Bianco, Blu Navy, Giallo girasole, (PRODUCT)RED, Cuoio e Blu Baltico a partire da 35 euro.

Se, però, gli accessori ufficiali non vi soddisfano, avrete l’imbarazzo della scelta. Da questa cover in lega di alluminio per chi non vuole passare inosservato a questa in metallo antigraffio disponibile in diverse colorazioni, dal nero all’oro, passando per custodie in silicone più discrete e minimal e a prezzi davvero stracciati.