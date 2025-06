iPadOS 26 beta 2: produttività rivoluzionata per gli sviluppatori

iPadOS 26 si preannuncia come una delle novità più interessanti nella storia del sistema operativo per tablet di Apple. Presentato al WWDC, il nuovo aggiornamento punta a ridefinire l’esperienza utente con una serie di innovazioni che avvicinano sempre più l’iPad al mondo dei laptop, consolidandone il ruolo come strumento di lavoro e creatività. La seconda beta del sistema operativo è ora disponibile per gli sviluppatori, portando in dote una serie di miglioramenti che promettono di rivoluzionare la produttività iPad.

Al centro di questa trasformazione troviamo un sistema di gestione delle finestre completamente rinnovato. Grazie a questa novità, le finestre possono essere ridimensionate liberamente, favorendo un multitasking più fluido e intuitivo. Inoltre, l’introduzione di una barra dei menu in stile macOS rappresenta un passo avanti verso un’esperienza integrata tra i vari dispositivi dell’ecosistema Apple. Questi miglioramenti sono progettati per facilitare il passaggio tra dispositivi, rendendo il lavoro e l’organizzazione personale ancora più efficienti.

La seconda beta di iPadOS 26 introduce ulteriori funzionalità, consolidando le basi gettate dalla prima versione. Tra le novità più rilevanti spiccano:

Un sistema di gestione delle finestre riprogettato per garantire una maggiore flessibilità operativa.

Un aggiornamento significativo all’app File, che ora offre strumenti avanzati per una gestione documentale più precisa e intuitiva.

Integrazione delle Live Activities e delle Background Tasks , per consentire operazioni in tempo reale senza interruzioni.

e delle , per consentire operazioni in tempo reale senza interruzioni. Una precisione aumentata del cursore, pensata per migliorare l’interazione con il dispositivo, soprattutto nelle attività di precisione.

Un altro elemento distintivo è il design “Liquid Glass”, che rinnova l’interfaccia grafica con effetti visivi di grande impatto. Questa estetica non solo migliora l’esperienza visiva, ma è anche ottimizzata per rispondere alle esigenze di chi utilizza l’iPad in ambito professionale. Nonostante questi progressi, come è naturale nelle versioni beta, sono ancora presenti alcuni bug e problemi di prestazioni, che Apple prevede di risolvere prima del rilascio ufficiale.

Guardando al futuro, il lancio definitivo di iPadOS 26 è previsto per l’autunno. Durante i mesi estivi, Apple continuerà a perfezionare il sistema operativo attraverso nuove versioni beta, affinando progressivamente le funzionalità e correggendo eventuali criticità. Gli sviluppatori che partecipano al programma beta hanno l’opportunità di testare in anteprima queste innovazioni, fornendo feedback preziosi per il miglioramento del prodotto finale.