Mac mini M1X: potente e con più porte, lancio “nei prossimi mesi”

Ci sarà un Mac mini M1X più potente di quello attuale e con più porte per l’espandibilità. Arriva nei prossimi mesi.

Apple sta lavorando ad una nuova versione del Mac mini caratterizzata dallo stesso design dell’attuale generazione, ma con un processore più potente -sempre ARM, ovviamente- e da più porte di espansione. Al lancio non dovrebbe mancare moltissimo.

Il Mac mini è stato uno dei primi modelli a fare il salto verso i chip Apple, assieme a MacBook Air e MacBook Pro; e presto sta per ricevere un secondo aggiornamento che si affiancherà al primo e che porterà nel catalogo di Cupertino dei mini di fascia più alta. Grazie al processore M1X.

Processore M1X

Il processore M1 presente attualmente su Mac mini, MacBook Pro entry level, MacBook Air e iMac 24″ è il più semplice e il meno potente della sua stirpe; ha richiesto meno tempo per lo sviluppo e, nonostante benchmark di tutto rispetto, resta pur sempre pensato per le macchine entry-level.

Coi modelli di fascia media e alta, invece, ci saranno inclusi più core d’elaborazione e una GPU più performante: si vocifera di chip che includeranno da 10 a 32 core di elaborazione dati, contro gli 8-10 dell’M1.

Mac mini M1X

Stando alle indiscrezioni di Bloomberg, che ci azzecca abbastanza spesso, Apple intende presentare un piccolo mostro di potenza:

“Il Mac mini è usato per compiti più leggeri come lo streaming video, ma molti lo usano come macchina di sviluppo software, o come server per le loro esigenze di editing. Apple lo sa, per cui ha mantenuto in circolazione i modelli Intel. Ci aspettiamo questo approccio anche nei prossimi mesi, con il lancio di un Mac mini M1X Intel, con un design aggiornato e più porte rispetto al modello attuale.”

Il design potrebbe essere quello che vedete in queste immagini, create da Ian Zelbo in collaborazione con Jon Prosser. Spiccano le 4 porte Thunderbolt, 2 USB-A, la Ethernet e HDMI, ma soprattutto il top in “stile plexiglass” incastonato sulla scocca in alluminio.

Mac mini M1X: Quando Arriva?

Se tutto va come previsto, il Mac mini M1X arriva in autunno, prima di Natale e a ridosso dei Macbook Pro 14″ e 16″ con processore M1X. La scaletta dunque prevede l’arrivo di iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad mini 6ª generazione, nuovo iPad e nuovi AirPods. Un evento specifico per i chip M1X a novembre, sulla falsariga di quello dell’anno scorso sull’M1, a questo punto appare molto probabile.