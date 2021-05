iPad Pro M1: più potente di tutti i MacBook Pro Intel

L’ultima generazione di iPad Pro con processore M1 è un mostro di potenza. Batte tutti i MacBook Intel, ed è paragonabili ai Mac M1.

I nuovi iPad Pro 2021 lanciati all’Evento Apple di aprile integrano alcune delle più recenti tecnologie Apple, e non a caso sono dei veri e propri mostri di potenza. Grazie al cuore M1 che batte nella loro scocca, stracciano nei benchmark tutti i MacBook Pro Intel presenti e passati.

Potenza da Vendere

Gli ultimi modelli di iPad Pro hanno lo stesso processore che alimenta i Mac più recenti, e questo spiega come mai siano il 50% più performanti della generazione precedente. Ma in base ai primi risultati affiorati su Geekbench 5, siamo in grado di quantificare il divario prestazionale con estrema precisione: la quinta generazione di iPad Pro da 12.9″ con chip M1 si guadagna un punteggio su singolo core di 1.718 e di ben 7.284 punti nei test multi-core.

A mo’ di paragone, l’iPad Pro da 12.9″ del 2020 con chip A12Z si ferma rispettivamente a 1.121 e 4.656; il che significa che iPad Pro M1 è il 56% più performante. Ma il dato che sorprende è un altro, e riguarda il confronto con i Mac Intel:

MacBook Air con M1: 7.378 punti

iPad Pro con M1 : 7.284 punti

MacBook Pro 16″ con Core i9: 6,845

iPad Pro con A12Z: 4,656

Bye Bye Intel

I benchmark rivelano infatti che l’iPad Pro M1 ha prestazioni paragonabili ai Mac M1 rilasciati lo scorso autunno (per esempio, il MacBook Air arriva ad un punteggio di 1.701 e 7.378, nei test single e multi-core). Merito degli 8 core che lavorano in tandem a 3.2 GHz. Ma la vera sorpresa è che brucia pure il MacBook Pro 16″ con processore Intel Core i9, fermo a soli 1.091 e 6.845 punti.

Sul fronte della grafica, l’iPad Pro M1 ha un punteggio medio Metal di 20.578 punti, cioè il 71% in più rispetto al vecchio modello con chip A12Z chip e in pari coi Mac M1. C’è da dire che tutti i test sono stati eseguiti su iPad Pro di fascia alta, che può contare su un quantitativo di 16GB di RAM contro gli 8GB del modello base; ma la cosa probabilmente non farà tutta questa differenza nell’uso reale.

Acquista iPad Pro M1

I nuovi iPad Pro M1 sono già disponibili su Amazon, e possono essere ordinati con consegna a partire dal 21 maggio. L’aspetto interessante è che possono essere acquistati anche col comodo Rateo Amazon a tasso zero. L’opzione prevede 5 o 12 rate a con addebito ripartito direttamente da Amazon, senza intermediari né finanziarie, ma si applica solo ai prodotti venduti e spediti da Amazon.it e solo ad una determinata fascia di utenti.

👉🏼Non tutti possono godere di questa opzione d’acquisto. Dipende strettamente dalle politiche di Amazon. Per utilizzare questo metodo di pagamento l’account deve rispettare alcuni requisiti necessari ma non sufficienti tra cui:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

Buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

Quando l’opzione di pagamento rateale è disponibile, è sufficiente mettere la spunta sulla voce “Rate mensili di Amazon” invece che su “Pagamento in unica soluzione” prima di infilare l’iPad nel carrello.

Nei casi in cui l’opzione di rateo Amazon non fosse disponibile, c’è la possibilità di sottoscrivere un finanziamento Cofidis CreditLine che tuttavia può includere interessi o altri oneri finanziari. In questo caso, la spesa massima erogabile è di 1.500€.