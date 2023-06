MacBook Air 15 o MacBook Pro 14: quale acquistare e perché

Apple ha recentemente lanciato un nuovo modello di MacBook, lasciando i fan in una situazione di scelta tra due opzioni di fascia media: il nuovo MacBook Air da 15 pollici e il piccolo ma potente MacBook Pro da 14 pollici. A prima vista, potrebbe sembrare difficile scegliere tra i due, ma un’analisi più dettagliata delle loro specifiche, prezzo e potenza rivela alcune importanti differenze.

MacBook Air 15 vs MacBook Pro 14: a prima vista molto diversi

Il MacBook Air 15 pollici (2023) è essenzialmente una versione più grande del MacBook Air 13 pollici, con un design accattivante, uno schermo brillante e probabilmente il miglior sistema di altoparlanti che troverai in un laptop così sottile. Questo 15 mantiene le stesse specifiche interne del modello da 13 pollici, ma con uno schermo decisamente più ampio.

Il MacBook Pro 14 pollici, invece è una stazione di lavoro mobile che porta la potenza dei nuovi chip M2 Pro e M2 Max in un laptop compatto e portatile. Vanta uno schermo brillante e una solida qualità costruttiva, in un corpo in alluminio più compatto dell’Air da 15 ma decisamente più spesso e pesante.

Design diversi per esigenze diverse

Nonostante sia ben più grande del modello da 13 pollici, il MacBook Air 15 pollici (2023) rimane fedele all’ideologia Air di offrire un laptop incredibilmente portatile ma con specifiche tecniche di un certo livello. Misura 1,14 x 34,04 x 23,75 cm e pesa 1.51kg, numeri che lo rendono un laptop sottile e leggero, ideale per viaggiatori incalliti e pendolari.

Il MacBook Pro 14 pollici (2023), pur essendo più pesante e spesso, non raggiunge le dimensioni di molte workstation portatili Windows, a parità di prestazioni. Ha componenti più potenti al suo interno e necessita di più spazio per alloggiarli e per le loro esigenze di raffreddamento. Tuttavia, se guardiamo solo i numeri, la differenza non è così grande. È sicuramente più spesso a 0,61 pollici, ma grazie alle dimensioni dello schermo riesce a mantenere dimensioni di 1,55 x 31,27 x 22,12 cm. È anche solo leggermente più pesante, con 1,60 kg per la variante con a bordo il chip M2 Pro.

Essendo un laptop Pro, il modello da 14 pollici ha anche una migliore selezione di porte. Mentre il MacBook Air 15 pollici ha solo due porte Thunderbolt e un jack da 3,5 mm, il MacBook Pro 14 pollici è dotato di uno slot per schede SDXC, una porta HDMI, un jack da 3,5 mm e tre porte Thunderbolt 4. Quindi, per i professionisti che necessitano di più porte input/output e non vogliono utilizzare un HUB USB, il MacBook Pro rappresenta una scelta obbligata.

Per quanto riguarda la tastiera integrata, entrambi sono dotati della stessa Magic Keyboard con 12 tasti funzione a piena altezza, 4 tasti freccia e un lettore di impronte digitali Touch ID. Anche il trackpad Force Touch di Apple e la fotocamera FaceTime HD 1080p sono identici su tutti e due i modelli. Cambia però il sistema di altoparlanti a favore del MacBook Pro 14, che garantisce un suono più corposo e cristallino, adatto anche per l’ascolto musicale.

Prestazioni: M2 vs M2 Pro / Max

Il MacBook Air da 15 pollici è un laptop capace non solo per affrontare le esigenze quotidiane come lo streaming e la navigazione web, ma anche alcuni carichi di lavoro creativi come l’editing video leggero e la produzione musicale. Tuttavia, la sua caratteristica migliore rispetto al modello da 13 pollici è il display, poiché la dimensione dello schermo più grande è molto apprezzata quando si guardano molti film, serie TV e altri contenuti ad alta risoluzione.

L’autonomia del nuovissimo Air da 15 è leggermente migliorata rispetto al modello da 13 pollici, merito di una batteria maggiorata in grado di garantire fino a 18 ore di riproduzione video in streaming. Dato il processore meno potente e meno energivoro, l’Air batte anche il Pro da 14 in termini di autonomia generale.

D’altro canto, il chip M2 del MacBook Air non può competere con i SoC M2 Pro o M2 Max del MacBook Pro 14 pollici. Quest’ultimo offre più potenza di quanta la maggior parte delle persone avrà mai bisogno o utilizzerà, permettendo di modificare filmati in 8K, produrre partiture musicali elaborate e compilare e testare codice complesso senza problemi.

Insomma, in termini di potenza bruta non c’è storia, il MacBook Pro da 14 pollici batte l’Air da 15 pollici su tutti i fronti. Il nuovo Air riesce comunque a garantire – grazie al potente chip M2 – elevate prestazioni a 360 gradi, ma i chip M2 Pro e M2 Max non possono che vincere e diventano la scelta perfetta per i professionisti più esigenti. Chi monta filmati molto complessi in 4K e 8K o lavora nel campo della modellazione 3D e CAD, troverà grossi benefici nell’utilizzare i più potenti SoC della serie Apple Silicon M2.

Quale MacBook scegliere: Air vs Pro

Tenendo conto di specifiche tecniche e prestazioni, la domanda vien da sé: meglio comprare il nuovo MacBook Air 15 o meglio investire su un MacBook Pro da 14 pollici? La risposta è – come al solito – dipesa dal tipo di utilizzo che se ne vuole fare.

Anche se hai un budget elevato, se stai cercando solo di svolgere compiti quotidiani, carichi di lavoro di produttività e qualche lavoro creativo leggero su un laptop, il MacBook Air 15 pollici è il modello perfetto per le tue esigenze. E avrai anche il vantaggio della sua portabilità, rendendolo il compagno di viaggio ideale se viaggiare leggero è la tua priorità.

Tuttavia, se hai bisogno di un notebook che possa affrontare tutte le tue esigenze intensive come l’editing video in 8K, il design 3D e la codifica pesante, allora avrai assolutamente bisogno della robusta potenza che può offrire il MacBook Pro da 14 pollici. Questo, ovviamente, a patto che tu possa permetterti di spendere di più.

Prezzi e offerte

Oggi il MacBook Air da 15 pollici è disponibile a partire da 1.649€, per la variante da 8/256 GB, mentre si sale a 1.879€ per avere 512 GB di memoria interna. È bene ricordare che il MacBook Air da 13 pollici monta lo stesso chip M2 e vale la pena di essere preso in considerazione, a fronte di un prezzo decisamente più basso del nuovo modello da 15 pollici.

Per quanto riguarda il MacBook Pro da 14 pollici con chip M2 Pro, oggi è possibile approfittare dell’offerta su Amazon con un prezzo di 2.351€. Si sale oltre i 2.600€ per il modello con a bordo il più potente SoC M2 Max.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.