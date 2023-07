MacBook Pro pieghevole: il dispositivo rivoluzionario a cui starebbe lavorando Apple

Apple sta ancora lavorando ad un MacBook Pro pieghevole a tutto schermo. Secondo Samsung potrebbe essere il prossimo dispositivo rivoluzionario di Apple.

Il mondo della tecnologia è in fermento con nuove voci secondo cui Apple sta attivamente sviluppando un MacBook Pro pieghevole a tutto schermo. Tuttavia, lo stato attuale della tecnologia dei display pieghevoli potrebbe essere il principale ostacolo che Apple sta cercando di superare prima di lanciare questo rivoluzionario dispositivo.

Il passato e il futuro del MacBook Pro Pieghevole

Le voci riguardanti un grande MacBook Pro pieghevole con un display di oltre 20 pollici, iniziarono a circolare già all’inizio del 2022. Si supponeva che questo dispositivo avrebbe integrato una tastiera touchscreen per l’input, e le aspettative erano elevate per il suo possibile lancio come MacBook o iPad. Tuttavia, le idee si sono evolute, e prima della fine del 2022, è emerso che Apple stava lavorando su un MacBook Pro pieghevole con un display di circa 20,5 pollici, progettato per essere lanciato nel 2026.

Tuttavia, le ultime voci del 2023 rivelano un cambiamento di piani da parte di Apple, anticipando il possibile arrivo del MacBook Pro pieghevole nel 2025. Alcune speculazioni suggeriscono persino un lancio di un “iPhone Fold” da parte dell’azienda.

La prospettiva di Samsung sulle tecnologie dei display pieghevoli

All’evento SID Review di quest’anno in Corea del Sud, l’amministratore delegato di Samsung Display, Baek Seung-in, ha affrontato la questione dell’affidabilità dei display pieghevoli. È noto che all’inizio, queste tecnologie avevano alcuni problemi, ma Baek Seung-in ha sottolineato che gli schermi pieghevoli stanno migliorando e diventando sempre più affidabili.

Secondo quanto riferito, Apple sta lavorando sia con Samsung Display che con LG Display per sviluppare il proprio prodotto pieghevole. L’azienda di Cupertino ha anche richiesto brevetti per dispositivi con display pieghevoli, dimostrando il suo impegno e interesse per questa tecnologia emergente.

È evidente che Apple sta aspettando che l’affidabilità dei display pieghevoli migliori prima di lanciare un prodotto in questa categoria. Mentre la tecnologia continua a evolversi e migliorare, il pubblico attende con ansia il debutto di un MacBook Pro pieghevole con la qualità e la durabilità tipiche dei prodotti Apple.

Tuttavia, la catena di fornitura non ha ancora fornito dettagli chiari sul possibile periodo di lancio. Si potrebbe dover attendere ancora alcuni anni prima di vedere il tanto atteso MacBook Pro pieghevole sul mercato.

Un nuovo design rivoluzionario

Se andiamo indietro di sei anni, Apple ha già ottenuto un brevetto per un dispositivo “doppio display”, simile a un MacBook con una cerniera unica. Questo dispositivo consentirebbe di passare automaticamente a una tastiera digitale a tutto schermo quando si richiede l’inserimento di testo, aprendo possibilità completamente nuove per l’interazione con il dispositivo.