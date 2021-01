MacBook Pro ARM, MagSafe e design più piatto nel 2021

Giacomo Martiradonna,

Apple sta lavorando ad una nuova generazione di MacBook Pro. Sarà caratterizzata da un design più piatto, il ritorno del MagSafe e dieto front totale su Touch Bar; e ovviamente, niente opzione Intel.

La prossima generazione di portatili professionali di Apple assommerà la crème de la crème delle migliori feature mai viste su MacBook Pro, vecchie e nuove. Avrà un design piatto e squadrato, molto “simile ad iPhone 12″e costituirà il più corposo aggiornamento della linea da 5 anni a questa parte.

Tuttavia l’aspetto più interessante, spiega l’affidabile Ming-Chi Kuo, è che Apple manderà in pensione la Touch Bar per sostituirla coi pulsanti fisici. In più, farà il gran ritorno il connettore MagSafe, forse rivisto e corretto, anche se non è chiaro come questo si sposerà con il design tutto USB-C degli ultimi anni. Qui di seguito, un compendio sintetico delle caratteristiche delle nuove macchine:

Display: Da 14 e 16 pollici, caratterizzati da “pannelli più luminosi e ad alto contrasto.”

Da 14 e 16 pollici, caratterizzati da “pannelli più luminosi e ad alto contrasto.” Design: Addio alle curve morbide dei vecchi modelli. Il design diventa più squadrato, un po’ come iPhone 12.

Addio alle curve morbide dei vecchi modelli. Il design diventa più squadrato, un po’ come iPhone 12. MagSafe: Ripristino del connettore che impedisce di far volare il Mac dalla scrivania, quando si inciampa sul cavo. Secondo Bloomberg, che ha corroborato queste indiscrezioni, il connettore magnetico sarà molto simile a quelli degli anni scorsi.

Ripristino del connettore che impedisce di far volare il Mac dalla scrivania, quando si inciampa sul cavo. Secondo Bloomberg, che ha corroborato queste indiscrezioni, il connettore magnetico sarà molto simile a quelli degli anni scorsi. TouchBar: Per Kuo, è praticamente certo l’addio anche alla barra touch OLED con cui il marketing ci ha fracassato le gonadi per anni. Bloomberg invece si limita a dire che Apple sta “testando” Pro senza Touch Bar.

Per Kuo, è praticamente certo l’addio anche alla barra touch OLED con cui il marketing ci ha fracassato le gonadi per anni. Bloomberg invece si limita a dire che Apple sta “testando” Pro senza Touch Bar. Chip M2: L’unico processore disponibile per questo tipo di macchine sarà Apple, ovviamente con più core d’elaborazione e grafica migliorata rispetto all’M1. Niente opzione Intel.

L’unico processore disponibile per questo tipo di macchine sarà Apple, ovviamente con più core d’elaborazione e grafica migliorata rispetto all’M1. Niente opzione Intel. Connettività: Pare che includeranno più porte di connessione, e questo significa che non sarà necessario acquistare dongle, concentratori e hub aggiuntivi. Bloomberg parla esplicitamente di due porte USB-C per lato, più la MagSafe.

Non c’è ancora una data di debutto prevista, ovviamente, ma il periodo siamo in grado di definirlo: entro il terzo trimestre del 2021. Per il MacBook Air, invece, se ne parlerà nel 2022.

Schermi mini-LED

Lo dicevano già i rumors dei mesi scorsi. La prossima generazione di MacBook Pro introdurrà pannelli mini-LED che miglioreranno sensibilmente la qualità visiva complessiva. Tuttavia, non bisogna lasciarsi ingannare dal nome, perché con OLED non ha nulla a che vedere.

Col termine mini-LED ci si riferisce al sistema di retro-illuminazione dello schermo, e rappresenta l’ultimo stadio di evoluzione dei pannelli LCD. Per conoscere i vantaggi rispetto a LCD e OLED, vi rimandiamo al nostro approfondimento a riguardo.