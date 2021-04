Magic Keyboard con Touch ID: quello che Apple non ha detto

Giacomo Martiradonna,

Se ne è parlato a lungo, e finalmente è arrivata: all’Evento dello scorso 20 aprile una delle novità era la Magic Keyboard con Touch ID. Peccato però che nasconda alcuni limiti che è importante conoscere prima di un eventuale acquisto. Ecco cosa c’è da sapere.

Il Touch ID è un Extra

La Magic Keyboard con Touch ID è inclusa coi nuovi iMac M1, ma non con tutti i modelli: è inclusa solo con quelli di punta. Per averla sull’entry level (che tra l’altro non è disponibile in tutti i colori), occorre mettere mano al portafogli e sborsare una 50ina abbondante di Euro in più. Nei modelli da 1.719€ e 1.949€ è inclusa nel prezzo.

Tastierino Numerico + Touch ID

Esiste una versione della Magic Keyboard con Touch ID e Tastierino Numerico, ma si paga a parte: l’upgrade costa 80$ per il Mac base e 30$ per quello intermedio e di punta (prezzi italiani ancora non confermati, ma di sicuro ben più di 80€ e 30€ rispettivamente).

Non esiste al momento una Magic Keyboard senza Touch ID; in altre parole, se vi serve dovrete cercarla online finché le scorte tengono. Per ora si trova ancora su Amazon:

Acquista Apple Magic Keyboard con tastierino numerico – Italiano – Argento a 135€

Acquista Apple Magic Keyboard con tastierino numerico – Italiano – Grigio siderale a 139€

Limitazioni di Compatibilità

La Magic Keyboard with con ID non funziona alla stessa maniera con tutti i dispositivi e computer Apple. In alcuni casi è parzialmente supportata, in altri invece no:

Mac M1: Compatibilità completa con iMac, MacBook Pro 13″, MacBook Air e Mac mini M1.

Compatibilità completa con iMac, MacBook Pro 13″, MacBook Air e Mac mini M1. Mac Intel: Funziona come tastiera, ma niente supporto al Touch ID.

Funziona come tastiera, ma niente supporto al Touch ID. Altri dispositivi Bluetooth: Funziona come tastiera con tv, set-top box, Apple TV e così via, ma niente supporto al Touch ID.

Funziona come tastiera con tv, set-top box, Apple TV e così via, ma niente supporto al Touch ID. iPad & iPhone: Funziona come tastiera, ma niente supporto al Touch ID, neppure con iPad Pro M1.

Infine, per il momento la Magic Keyboard with con ID non è in vendita separatamente; va acquistata per forza con uno dei nuovi iMac. Le cose sicuramente cambieranno nei prossimi mesi.