Giacomo Martiradonna,

Tra le tante novità di iOS 14 ce n’è una che attendevamo da tempo e che tornerà utile in una infinità di occasioni. Arriva la feature di traduzione, che però a differenza di altri servizi omologhi è gratuita, sicura, rispettosa della privacy e in più funziona anche senza connessione ad Internet.

Con il nuovo sistema operativo mobile di Cupertino è finalmente arrivata l’app Traduci che -come suggerisce il nome stesso- permette di tradurre un testo da una lingua all’altra. Il metodo più immediato consiste nel copiare e incollare delle parole, e lasciare che il telefono faccia la magia; quando si preme il pulsante di conversione, iPhone legge il testo nella lingua di destinazione, il che consente anche di apprenderne la pronuncia.

Lingue Supportate

Attualmente, sono supportate traduzione da/verso arabo, inglese (USA & UK), cinese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, russo e spagnolo.

Feature Avanzate

Ma i servizi di traduzione sono innervati all’interno dell’intero OS, e si interfacciano perfino con l’assistente virtuale. Ciò significa che, ad esempio, è possibile effettuare traduzioni anche pronunciando a voce parole e frasi che vengono poi convertite in testo, tradotte nell’altra lingua e lette ad alta voce.

Se poi ponete l’iPhone in orizzontale, si attiva la Modalità Conversazione che in pratica consente di interagire coi nativi di altre lingue in modo ancora più pratico; basta premere il pulsante del microfono e l’iPhone farà tutto da sé: se parla A, traduce in B, e se parla B, traduce automaticamente in A. È sufficiente attivare “Rilevamento Automatico.”

Per ingrandire un testo (magari da far leggere al tassista o a un passante), è sufficiente premere il pulsante di ingrandimento posto in basso a destra della finestra di traduzione.

Completano l’app il Dizionario integrato, le fasi Preferite e quelle Recenti.

Traduzione Senza Internet

Di default, le traduzioni vengono fatte via Internet; ma se scaricate i Pacchetti Lingua che vi servono in anticipo, la traduzione avverrà completamente su iPhone; il che significa che né Apple né i fornitori di terze parti conosceranno il contenuto delle vostre conversazioni, preservando così la privacy.

Per scaricare i pacchetti lingua sul telefono ed effettuare traduzioni al volo anche in assenza di una connessione ad Internet, fate così:

Aprite l’app Traduci Toccate una delle lingue in cima allo schermo Scorrete l’elenco delle lingue fino ad arrivare alla sezione Lingue Disponibili Offline Toccate il pulsante di Download sulla destra, ripetendo l’operazione per tutte le lingue che vi interessavano

Per eliminare le lingue installate, invece, ripetete il processo con questa lieve modifica:

Aprite l’app Traduci Toccate una delle lingue in cima allo schermo Scorrete l’elenco delle lingue fino ad arrivare alla sezione Lingue Disponibili Offline Individuate la lingua da rimuovere e scorrete col dito su di essa da destra verso sinistra, come per depennarlo; poi premete Elimina

