Novità Apple 2020 e 2021: ecco cosa aspettarsi

Giacomo Martiradonna,

Nelle prossime ore, Apple presenterà il quadrittico di iPhone 12 col 5G, e fin qui nulla di nuovo. Entro fine mese però sarà la volta delle novità sul fronte audio, con l’arrivo di una versione (relativamente) low-cost di HomePod e AirPods Studio. Poi però c’è il Mac con processore ARM, e infine col nuovo anno l’iPhone con processore A14 ma niente 5G. Fino ad arrivare ovviamente ad iPhone 13 dopo l’estate 2021. Ecco la scaletta completa dei prodotti attesi.

Novità Imminenti

Subito Dopo l’Evento

Novità di Fine Ottobre

Novità di Novembre

Novità a Lungo Termine

Appuntamento questa sera alle 19.00 ora italiana per il consueto Live di Melablog in occasione dell’Evento Apple su iPhone 12. Non mancate.