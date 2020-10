“iPhone for Life”: Apple brevetta il trademark

Giacomo Martiradonna,

All’ufficio brevetti di Hong Kong, Apple ha registrato alla chetichella un nuovo trademark che non è stato ancora reso pubblico. Si intitola “iPhone for Life”.

Stando al database di Hong Kong, risulta che la richiesta di registrazione è stata fatta a inizio aprile 2020; più che di un nuovo prodotto o servizio, tuttavia, sembra un’operazione fatta per rendere più chiara la situazione per i consumatori.

La dicitura “iPhone for Life” infatti viene spesso utilizzata dai gestori telefonici e i rivenditori affiliati per promuovere i servizi di finanziamento di iPhone, talvolta includendo anche il piano telefonico nell’abbonamento mensile. Apple, di per sé, non ha mai utilizzato questa dicitura: ha sempre parlato di iPhone‌ Upgrade Program, cioè un abbonamento che dà diritto ad un nuovo modello di iPhone ogni anno.

Forse Apple intende standardizzare questo tipo di servizi in abbonamento tra i suoi partner, e distinguerli così dai propri; o forse ha depositato il marchio per impedire ai concorrenti di usarlo. Nella documentazione non viene specificato l’uso che intende farne, se non che si applica ai “servizi retail e ai negozi forniti di network di comunicazione, ai servizi finanziari, bancari, di prestiti, di estensione del credito, […] e di concessione dei finanziamenti.”

Nel frattempo, chiunque voglia ottenere un iPhone in abbonamento in Italia è costretto a rivolgersi ai carrier e alle finanziarie; l’iPhone Upgrade Program di Apple, infatti, da noi non è ancora disponibile.