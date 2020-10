iPhone 12: prezzi italiani e spazio d’archiviazione

Giacomo Martiradonna,

Sappiamo che iPhone 12 porterà in dote molte novità: Display ProMotion 120Hz come iPad Pro, Face ID 2, Zoom Ottico 3X nella fotocamera posteriore, Scanner LiDAR e tagli di memoria a partire da 128GB. Ora, invece, emerge pure che prezzo potrebbero avere.

Innanzitutto, partiamo dalle basi. Laddove iPhone 12 Pro godrà di tutti i fronzoli, incluso schermo OLED con profondità di colore a 10-bit e 6GB di RAM, gli iPhone 12 base avranno 4GB e pannelli LCD. Inoltre, non è chiaro se questi ultimi partiranno da 64GB, come i precedenti, o se godranno del raddoppiamento dello spazio d’archiviazione come i Pro. La scaletta di prezzo dovrebbe essere dunque la seguente:

iPhone 12 mini: Prezzi non disponibili, forse attorno ai 699€. Qui trovate tutto quel che sappiamo su iPhone 12 mini.

Prezzi non disponibili, forse attorno ai 699€. Qui trovate tutto quel che sappiamo su iPhone 12 mini. iPhone 12 64GB (o 128GB?): 649$, circa 799€ in Italia

649$, circa 799€ in Italia iPhone 12 128GB (o 256GB?): 749$, circa 889€ in Italia

749$, circa 889€ in Italia iPhone 12 Pro 128GB: 999$, circa 1.189€ in Italia

999$, circa 1.189€ in Italia iPhone 12 Pro 256GB: 1.099$, circa 1.329€ in Italia

1.099$, circa 1.329€ in Italia iPhone 12 Pro 512GB: 1.299$, circa 1.559€ in Italia

1.299$, circa 1.559€ in Italia iPhone 12 Pro Max 128GB: 1.099$, circa 1.289€ in Italia

1.099$, circa 1.289€ in Italia iPhone 12 Pro Max 256GB: 1.199$, circa 1.429€ in Italia

1.199$, circa 1.429€ in Italia iPhone 12 Pro Max 512GB: 1.399$, circa 1.659€ in Italia

Si registrano lievi flessioni per i modelli di punta, mentre i base del Pro avrebbero lo stesso identico prezzo degli attuali iPhone 11 Pro; l’iPhone 12 base, invece, costerebbe un po’ meno. Voi che dite: acquistereste uno di questi nuovi modelli? E se sì, quale? Ditecelo nei commenti, su Twitter o sulla nostra pagina Facebook.



Le SuperOfferte Amazon di oggi: