Evento iPhone 12, è ufficiale: si tiene il 13 ottobre

Giacomo Martiradonna,

Le indiscrezioni dei giorni scorsi erano corrette. Apple ha ufficialmente confermato l’Evento dedicato ad iPhone 12 per il 13 ottobre 2020. Si chiama “Hi Speed” e si terrà completamente online, in ossequio ai tempi che viviamo.

Il titolo scelto non sorprende. Si basa sul gioco di parole parole tra “High” (Alta) e “Hi” (Ciao) che si traduce come “Ciao Velocità” ma si pronuncia come “Alta Velocità.” Un chiaro riferimento al 5G dei nuovi modelli di iPhone.

I prodotti attesi, in ordine di probabilità di lancio, sono i seguenti:

Come sempre, noi di Melablog seguiremo l’evento col consueto Live Blogging. Appuntamento alle 19.00 ora italiana. Restate sintonizzati.