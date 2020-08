iPhone 12 Pro Max: spuntano le prime immagini (reali)

Giacomo Martiradonna,

Spuntano i primi screenshot e le prime immagini di un iPhone 12 Pro Max, ma stavolta niente dubbi: si tratta dell’originale in arrivo tra qualche settimana. E indovinate un po’? Si intravedono le impostazioni del display a 120Hz e dello scanner LiDAR.

Diffusi da Jon Prosser, una delle talpe più affidabili sul mondo Apple, quelli che vedete in questo post sono le foto di un iPhone 12 da 6.7″ PVT (production validation test), cioè la versione che si usa per saggiare i risultati della catena di montaggio.

Lo screenshot qui di seguito mostra le impostazioni della Fotocamera, tra le quali è presente lo Scanner LiDAR che viene utilizzato per attivare “l’autofocus assistito e l’individuazione del soggetto nei Video e nella Modalità Notte.”

Tra le impostazioni video, invece, capeggiano due inedite opzioni, ovvero: “Attiva Velocità di Aggiornamento Elevata” e “Attiva Velocità di Aggiornamento Adattiva”; quando vengono azionate, “il dispositivo modificherà il refresh rate da 120Hz a 60Hz in base al contenuto mostrato su schermo.”

Qualcosa tuttavia non torna. Come nota correttamente MacRumors, alcune delle diciture usano fraseggi o maiuscole che non appartengono tipicamente ad Apple (tipo “Slow Mo” invece di “Slo Mo”); e ci sono perfino dei refusi (“120hz” invece di “120Hz”). Ma si tratta di un’unità pre-test, con un software dedicato agli addetti ai lavori e questo spiega gli errori grossolani. La versione finale sarà più ripulita.

Qui di seguito, infine, trovate la foto di un iPhone 12 Pro Max con interfaccia Scura; e come si evince, il Notch ha la solita grandezza di sempre. Se tutto va come previsto, iPhone 12 vedrà le luci della ribalta durante le prime settimane di ottobre.