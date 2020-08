iPhone 12, come non detto: niente Notch piccolo

Giacomo Martiradonna,

La stragrande maggioranza dei rendering di iPhone 12 che abbiamo visto finora mostrava sempre un Notch più piccolo rispetto alle generazioni precedenti; tanto che quasi quasi stavamo iniziando a sperarci concretamente. Ma le cose non andranno in questo modo, non ancora per lo meno.

L’immagine che vedete in cima al post è simile a tante altre, ma non corrisponde probabilmente al prodotto che vedremo dopo l’estate. Un’immagine comparsa in queste ore su Twitter e proveniente da una fonte ritenuta affidabile, infatti, mostrerebbe la componentistica interna di un iPhone 12; e da quel che si vede, i sensori Face ID occupano esattamente la stessa superficie dei modelli precedenti. È la foto che trovate qui di seguito.

Il Notch è la porzione sottratta al display in cui Apple infila fotocamera e sensori biometrici per il riconoscimento facciale; c’è un limite fisico dunque alle dimensioni che può avere: banalmente, la tecnologia attuale non ci consente di scendere al di sotto di una determinata area occupata.

La buona notizia, se non altro, è che con tre modelli tanto diversi (rispettivamente 5.4 pollici, 6.1 e 6.7 pollici), il Notch apparirà in proporzione molto più grande o più piccolo a seconda delle dimensioni relative del display. Non vediamo l’ora di vederli dal vivo, e voi?

