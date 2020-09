iPhone 12, la conferma di Apple e BT: “5G in arrivo a giorni”

Giacomo Martiradonna,

In un video interno destinato ai propri dipendenti, Marc Allera, il CEO di BT e EE (i marchi consumer di British Telecom), ha confermato l’arrivo di iPhone 12 col 5G. Nel medesimo video compare anche Eddy Cue, il vicepresidente senior della divisione Internet Software and Services di Apple.

Oramai manca davvero pochissimo. “Solo pochi giorni di distanza di separano dal prossimo importante lancio di Apple, un iPhone col 5G, che farà da volano per il 5G” spiega Allera ai suoi. “I team in ogni parte del settore Consumer si stanno preparando da un anno per vincere questo lancio, ed essere il partner principale per Apple in Europa.”

Poco dopo, Eddy Cue compare in una breve intervista in cui loda l’operato della società; BT infatti è stato il primo carrier a lanciare piani telefonici che includono anche servizi Apple, inclusi Apple Music, Apple Arcade, e Apple TV+. La sua presenza dunque funge da conferma indiretta sulla faccenda del 5G, e francamente non è che ce ne fosse bisogno.

Oramai diamo praticamente per scontato che a nelle prossime settimane verranno presentati i nuovi iPhone 12 con supporto alle reti 5G; in tempi normali ciò sarebbe accaduto a settembre, ma a causa dello scompiglio causato dall’epidemia di Covid-19, stavolta è tutto un po’ più complicato. E sul debutto a ottobre non sussistono dubbi: l’ha confermato Apple stessa con un’insolita indiscrezione.

Stando ai rumors, i modelli di iPhone attesi sono quattro:

iPhone 12 (5,4″)

iPhone 12 Max (6,1″)

iPhone 12 Pro (6,1″)

iPhone 12 Pro Max (6,7″)

iPhone 12

Display: OLED Super Retina 5,4″

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB e 256 GB

Processore A14

Chip 5G

Corpo in alluminio

Doppia fotocamera

iPhone 12 Max

Display: OLED Super Retina 6,1″

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB e 256 GB

Processore A14

Chip 5G

Corpo in alluminio

Doppia fotocamera

iPhone 12 Pro

Display: OLED Super Retina XDR 6,1″

RAM: 6 GB

Archiviazione: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Processore A14

Chip 5G

Corpo in acciaio inossidabile

Tripla fotocamera con sensore LiDAR

iPhone 12 Pro Max

Display: OLED Super Retina XDR 6,7″

RAM: 6 GB

Archiviazione: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Processore A14

Chip 5G

Corpo in acciaio inossidabile

Tripla fotocamera con sensore LiDAR