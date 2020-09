iOS 14 disponibile per il download: avete aggiornato?

Giacomo Martiradonna,

Come riportato su queste stesse pagine, ieri alle 19.00 ora italiana Apple ha finalmente reso disponibile la versione definitiva di iOS 14 e iPadOS 14. E una buona parte di utenti, c’è da scommetterci, è corsa a effettuare l’update.

Come abbiamo spiegato tempo addietro, iOS 14 è disponibile su iPhone dal 6s in poi, e su iPad da iPad Air 2 in poi; per aggiornare, è sufficiente aprire Impostazioni → Generali → Aggiornamento Software. Ma in qualche caso si sono verificati time-out della connessione a causa dell’alta richiesta e del sovraccarico dei server di Cupertino.

Con iOS 14 vengono introdotte importanti novità come la nuova Schermata Home coi Widget anche su iPhone, la Libreria App che mostra tutte le applicazioni installate e che consente di nascondere le app o le cartelle di app che non servono in Home (se lo chiedete a noi, una roba orribile e per niente user-friendly che abbiamo sempre criticato anche in Android).

L’app Messaggi include le menzioni nelle chat di gruppo, la possibilità di mettere in evidenza le conversazioni più importanti, e finalmente chiamate e Siri non occupano più tutto il display. Arrivano infine le piste ciclabili nelle Mappe, Apple Car Key per gestire l’auto col telefonino, il traduttore integrato e tantissime altre inedite feature.

Come App Clips, che consente di sfruttare alcune delle feature di un’app senza installazione, con l’uso di semplici codici QR o beacon NFC. Per approfondire, vi rimandiamo ai seguenti post:

Qui di seguito trovate il changelog al completo con tutte le novità:

iOS 14 trasforma radicalmente l’esperienza d’uso di iPhone, include aggiornamenti significativi alle app e introduce altre nuove funzionalità. Widget completamente nuovi I widget, con il loro nuovo design, possono essere posizionati direttamente sulla schermata Home.

Le tre dimensioni disponibili, piccola, media e grande, ti consentono di scegliere la quantità di informazioni da mostrare.

Le raccolte di widget sfruttano al massimo lo spazio sulla schermata Home e la raccolta smart utilizza l’intelligenza del dispositivo per mostrati il widget giusto al momento giusto.

Nella galleria dei widget puoi sfogliare e scegliere tutti i widget disponibili.

I widget di Apple per Meteo, Orologio, Calendario, News, Mappe, Fitness, Foto, Promemoria, Borsa, Musica, TV, Suggerimenti, Note, Comandi Rapidi, Batterie, “Tempo di Utilizzo”, File, Podcast e “Suggerimenti di Siri” hanno un design tutto nuovo. Libreria app La libreria app organizza automaticamente tutte le tue app in categorie.

La categoria Suggerimenti utilizza l’intelligenza del dispositivo per mostrarti le app di cui potresti avere bisogno in base a fattori come l’orario del giorno o la posizione.

La categoria “Aggiunte da poco” mostra le app scaricate recentemente da App Store, oltre alle app clip che sono state avviate di recente.

La possibilità di nascondere le pagine della schermata Home toccando i puntini nella parte inferiore dello schermo in modalità di modifica ti consente di arrivare alla libreria app ancora più velocemente. Design compatto Le chiamate telefoniche e di FaceTime in entrata vengono mostrate come banner nella parte superiore dello schermo.

Siri ha un design compatto che ti consente di consultare le informazioni sullo schermo e passare senza interruzioni alla tua prossima attività.

La funzionalità Picture in Picture ti consente di guardare un video o rispondere a una chiamata di FaceTime mentre utilizzi un’altra app. Messaggi Mettendo in evidenza le conversazioni, potrai mantenere in cima all’elenco fino a nove dei tuoi thread preferiti.

Le menzioni ti consentono di indirizzare un messaggio a una persona specifica in una conversazione di gruppo.

Le risposte incorporate ti consentono di rispondere a un messaggio specifico e di visualizzare tutti i messaggi correlati in una schermata indipendente.

Le foto dei gruppi possono essere personalizzate per condividere lo stesso aspetto. Memoji 11 nuove acconciature e 19 nuovi cappelli per personalizzare la tua Memoji.

Nuovi adesivi Memoji per inviare un saluto, mandare un abbraccio o arrossire.

Aggiunte sei opzioni per rappresentare l’età.

Opzioni per le coperture del volto. Mappe Le indicazioni per le biciclette forniscono itinerari lungo corsie per ciclisti, piste ciclabili e strade adatte al ciclismo, prendendo in considerazione il dislivello e le condizioni del traffico.

Le guide offrono consigli riguardo ai luoghi per mangiare, incontrare amici o esplorare, curati da una selezione di marchi di fiducia.

Gli itinerari per veicoli elettrici ti aiutano a pianificare i viaggi con le auto supportate e aggiungono automaticamente fermate per la ricarica lungo il percorso.

L’indicazione delle zone di traffico intenso ti aiuta ad aggirare o superare le aree più attive in città come Londra o Parigi.

La visualizzazione degli autovelox ti informa quando stai per avvicinarti a dispositivi di controllo della velocità e a semafori con telecamere lungo il tuo itinerario.

La funzionalità di perfezionamento della posizione migliora la precisione della localizzazione e dell’orientamento in aree urbane in cui il segnale GPS è debole. App clip Un’app clip è una piccola parte di un’app che gli sviluppatori possono creare; può essere scoperta nel momento in cui ti occorre ed è concepita per un’azione specifica.

Essendo progettate per essere piccole, le app clip possono essere utilizzate in pochi secondi.

Scopri le app clip avvicinando il dispositivo a tag NFC o scansionando codici QR, da Messaggi, Mappe e Safari.

Le app clip usate di recente vengono mostrate nella categoria “Aggiunte da poco” della libreria app e puoi scaricare la versione completa dell’app se vuoi tenerla a portata di mano. Traduci La nuova app Traduci è concepita per le conversazioni e può funzionare completamente offline per mantenere le tue interazioni del tutto private.

La modalità Conversazione, con la sua schermata suddivisa, mostra un unico pulsante per il microfono, che rileva automaticamente quale delle lingue selezionate viene pronunciata e trascrive il testo originale e tradotto nel lato corretto dello schermo.

La modalità Attenzione mostra le traduzioni con un testo più grande per attirare meglio l’attenzione di un’altra persona.

Le traduzioni vocali e testuali sono supportate per qualsiasi combinazione di 11 lingue. Siri Il nuovo design compatto ti consente di consultare le informazioni sullo schermo e passare senza interruzioni alla tua prossima attività.

La conoscenza ampliata fornisce 20 volte più nozioni rispetto a tre anni fa.

Le risposte dal web ti aiutano a trovare le informazioni che cerchi a partire da un insieme più ampio di domande, utilizzando i dati presenti su internet.

Siri ti consente di inviare messaggi audio su iOS e CarPlay.

Nuove lingue supportate per la voce di Siri e le traduzioni di Siri. Cerca Un unico posto dove trovare tutto ciò che ti serve. Puoi cercare app, contatti, file o informazioni rapide su meteo e borsa, puoi fare domande comuni su persone o luoghi o puoi persino avviare rapidamente una ricerca sul web.

La sezione “Risultati migliori” mostra le informazioni più rilevanti, tra cui app, contatti, informazioni, punti di interesse e siti web.

La funzionalità di avvio rapido ti consente di aprire app o siti web inserendo semplicemente alcuni caratteri.

I risultati di ricerca più rilevanti vengono mostrati immediatamente appena inizi a scrivere.

Suggerimenti per le ricerche web per avviare Safari e ottenere i risultati più rilevanti dal web.

Avvia una ricerca in app come Mail, Messaggi e File. Casa Le automazioni suggerite ti aiutano a configurare le azioni con un singolo tocco.

La sezione dedicata allo stato dei dispositivi nella parte superiore dell’app Casa ti fornisce un riepilogo degli accessori che richiedono attenzione.

In Centro di Controllo vengono mostrati suggerimenti dinamici per gli accessori e le scene più rilevanti.

La funzionalità di illuminazione adattiva regola automaticamente il colore delle lampadine smart durante la giornata per ottimizzare comfort e produttività.

Il riconoscimento del volto per le videocamere e i campanelli utilizza l’intelligenza del dispositivo per farti sapere chi è arrivato in base alle persone che hai taggato nell’app Foto e ai visitatori recenti che hai identificato nell’app Casa.

Le zone di attività per le videocamere e i campanelli avviano la registrazione del video o ti inviano una notifica solo se il movimento è rilevato nell’area che hai specificato. Safari Prestazioni migliorate con un motore JavaScript ancora più veloce.

Il resoconto sulla privacy mostra i tracker che sono stati bloccati dalla funzionalità intelligente che impedisce il tracciamento cross-site.

Il monitoraggio delle password controlla in tutta sicurezza le password salvate per verificare che non siano state coinvolte in una fuga di dati. Meteo Il grafico delle precipitazioni per l’ora successiva mostra previsioni minuto per minuto dell’intensità di pioggia e neve per gli Stati Uniti.

Le informazioni sulle condizioni meteo gravi mostrano gli avvisi delle agenzie governative riguardo a eventi come tornado, tempeste invernali, inondazioni e altro ancora per gli Stati Uniti, l’Europa, il Giappone, il Canada e l’Australia. AirPods L’audio spaziale, con il tracciamento dinamico della posizione della testa sugli auricolari AirPods Pro, è in grado di posizionare i suoni in qualsiasi punto nello spazio, creando una coinvolgente esperienza sonora surround.

Il passaggio automatico da un dispositivo all’altro trasferisce l’audio da iPhone ad iPad, iPod touch e Mac.

Le notifiche relative alla batteria ti avvisano se è necessario ricaricare gli auricolari AirPods. Privacy Ogni volta che un’app ha accesso al microfono o alla fotocamera, viene mostrato un indicatore di registrazione.

È possibile condividere con un’app la posizione approssimativa, invece della posizione esatta.

L’accesso limitato alla libreria fotografica ti offre l’opzione di condividere solo determinate immagini con un’app quando questa richiede l’accesso alle foto.

Ora gli sviluppatori di app e siti web possono offrirti l’opzione di aggiornare gli account esistenti ad “Accedi con Apple”. Accessibilità Il tocco posteriore è un modo rapido di attivare le funzioni di accessibilità toccando il retro di iPhone.

Le regolazioni per le cuffie amplificano i suoni lievi e adattano determinate frequenze all’udito di una persona.

Il primo piano automatico di FaceTime rileva quando un partecipante sta utilizzando la lingua dei segni e lo rende prominente in una chiamata FaceTime di gruppo.

Il riconoscimento suoni utilizza l’intelligenza del dispositivo per rilevare e identificare suoni importanti come i segnali di allarme e ti avvisa tramite le notifiche.

Il riconoscimento di VoiceOver utilizza l’intelligenza del dispositivo per riconoscere gli elementi sullo schermo e migliorare il supporto di VoiceOver per app e siti web.

Funzionalità di descrizione completa di immagini e foto all’interno delle app e sul web.

Il riconoscimento del testo legge le scritte identificate all’interno delle immagini e delle foto.

Il riconoscimento dello schermo individua automaticamente i controlli sull’interfaccia per aiutare durante la navigazione all’interno delle app. Questa versione include anche altre funzionalità e miglioramenti. App Store I dettagli importanti di un’app sono mostrati in una vista scorrevole consultabile a colpo d’occhio, che offre anche la possibilità di visualizzare i giochi utilizzati dai tuoi amici. Apple Arcade La sezione “In uscita” ti offre un’anteprima dei giochi di Apple Arcade presto disponibili, consentendoti anche di scaricarli automaticamente appena vengono pubblicati.

La sezione “Vedi tutti i giochi” è stata migliorata, con la possibilità di ordinare e filtrare per data di uscita, aggiornamenti, categoria, supporto ai controller e altro ancora.

Le medaglie sono visualizzabili direttamente dal pannello Apple Arcade.

La funzionalità “Continua a giocare” rende più facile riprendere i giochi utilizzati di recente su altri dispositivi.

La dashboard di Game Center mostra il tuo profilo, gli amici, le medaglie, i punteggi e altro ancora, tutto direttamente all’interno dei giochi. Realtà aumentata Gli ancoraggi basati sulla posizione in ARKit 4 consentono alle app di aggiungere esperienze presso specifiche coordinate geografiche.

Il supporto per il tracciamento del volto è esteso al nuovo iPhone SE.

Le trame video in RealityKit consentono alle app di applicare contenuti video a qualsiasi parte di una scena o di un oggetto virtuale. Fotocamera Prestazioni migliorate tra uno scatto e l’altro, con una maggiore velocità per il primo scatto e per quelli successivi.

Ora i video QuickTake possono essere realizzati anche su iPhone XS e iPhone XR in modalità Foto.

Selettori rapidi nella modalità video per modificare la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi dall’app Fotocamera.

La modalità notturna aggiornata su iPhone 11 e iPhone 11 Pro ti guida aiutandoti a non muoverti durante lo scatto; inoltre fornisce un’opzione per annullare l’acquisizione a metà operazione.

Il controllo per la compensazione dell’esposizione ti consente di bloccare il valore dell’esposizione per un’intera sessione di utilizzo.

La possibilità di riflettere la fotocamera anteriore ti consente di scattare selfie che rispecchiano l’anteprima della fotocamera anteriore.

La lettura migliorata per la scansione dei codici QR, anche se sono piccoli o si trovano su oggetti rotondi. CarPlay Nuove categorie di app supportate per il parcheggio, la ricarica dei veicoli elettrici e l’ordinazione rapida di cibo.

Opzioni per gli sfondi.

Condividi l’orario di arrivo previsto e invia messaggi audio con Siri.

Supporto per la barra di stato orizzontale per le auto con schermo in orientamento verticale.

Il supporto per la tastiera cinese e per quella giapponese offre agli utenti un’opzione aggiuntiva per cercare i punti di interesse. FaceTime Qualità video migliorata, con una risoluzione fino a 1080p su iPhone X e modelli successivi.

La nuova funzionalità per il contatto visivo utilizza l’intelligenza artificiale per regolare leggermente la posizione degli occhi e del volto per rendere le videochiamate più naturali, anche quando guardi lo schermo invece della fotocamera. File Supporto per la crittografia APFS per le unità esterne. Salute La funzionalità “Rilassamento” ti aiuta a creare una routine serale con app e comandi rapidi, ad esempio, per ascoltare una playlist rilassante prima di andare a dormire.

La programmazione personalizzata delle ore di sonno ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi di riposo con promemoria per andare a dormire e sveglie per alzarsi.

La modalità Sonno minimizza le distrazioni durante Rilassamento e Sonno attivando “Non disturbare” e semplificando la schermata di blocco.

L’elenco di controllo di Salute ti aiuta a monitorare e gestire le funzionalità sanitarie e di sicurezza in un unico posto.

Nuova categoria Movimento nell’app Salute, con misurazioni come velocità della camminata, tempo di doppio appoggio, lunghezza del passo e camminata asimmetrica. Tastiera e funzionalità internazionali La funzionalità di dettatura ti aiuta a proteggere la tua privacy eseguendo tutte le elaborazioni offline, all’interno del dispositivo. La dettatura durante la ricerca utilizza l’elaborazione su server per poter riconoscere i termini che vuoi trovare su internet.

Cerca all’interno della tastiera Emoji tramite una parola o una frase.

La tastiera mostra i suggerimenti di riempimento automatico da Contatti per gli indirizzi e-mail, i numeri di telefono e altro ancora nelle app.

Nuovi dizionari per francese-tedesco, indonesiano-inglese, giapponese-cinese semplificato e polacco-inglese.

Metodo di input wubi per il cinese semplificato.

Supporto per la correzione automatica per gaelico irlandese e nynorsk norvegese.

Tastiera per kana giapponesi ridisegnata per un inserimento più facile dei numeri.

Mail supporta gli indirizzi e-mail che usano caratteri non latini. Musica Nuovo pannello “Ascolta ora” per riprodurre e farti scoprire musica, artisti, playlist e mix preferiti.

La riproduzione automatica fa continuare la musica quando arrivi alla fine di un brano o di una playlist trovando brani simili da farti ascoltare.

Ora la funzionalità di ricerca mostra la musica dai tuoi generi e attività preferiti e mostra suggerimenti utili mentre scrivi.

I filtri nella libreria ti aiutano a trovare artisti, album, playlist e altri elementi ancora più rapidamente. Note Il menu delle azioni migliorato fornisce un accesso più facile a operazioni come proteggere le note, metterle in evidenza, eliminarle ed eseguire scansioni.

Durante la ricerca, “Risultati migliori” ti mostra gli elementi più rilevanti.

L’elenco delle note in evidenza può essere contratto o espanso.

Il riconoscimento delle forme ti consente di disegnare linee, archi e altre forme in modo perfetto.

La scansione migliorata acquisisce immagini più nitide e con un ritaglio automatico ancora più preciso. Foto Filtra e ordina la tua raccolta per individuare e organizzare più facilmente le foto e i video.

Per trovare rapidamente le foto e i video, riduci e ingrandisci con due dita, anche in sezioni come Preferiti e “Album condivisi”.

Supporto per le didascalie per foto e video.

Le Live Photo scattate utilizzando iOS 14 o iPadOS 14 vengono riprodotte in automatico con una migliore stabilizzazione nelle viste Anni, Mesi e Giorni.

I miglioramenti di Ricordi forniscono una selezione di foto e video più rilevante e una scelta più ampia di musica per i video ricordo.

Il selettore immagini nelle app utilizza la stessa ricerca smart dell’app Foto per aiutarti a trovare facilmente i contenuti da condividere. Podcast La sezione “Ascolta ora” è più intelligente e include la coda personale delle tue puntate e nuove puntate scelte per te. Promemoria Assegna i promemoria alle persone con cui condividi gli elenchi.

I nuovi promemoria possono essere creati dalla schermata degli elenchi senza dover entrare in un elenco specifico.

I suggerimenti intelligenti ti consentono di aggiungere date, orari e posizioni con un semplice tocco.

Elenchi personalizzati con emoji e nuovi simboli.

Riordina o nascondi gli elenchi smart. Impostazioni Opzioni per impostare il client e-mail e il browser web di default. Comandi Rapidi I comandi rapidi di base ti consentono di iniziare con una cartella di funzioni integrate, scelte apposta per te.

Suggerimenti per le automazioni dei comandi rapidi in base alle tue abitudini di utilizzo.

Le cartelle ti consentono di organizzare i comandi rapidi e possono essere aggiunte come widget alla schermata Home.

Il nuovo design compatto per l’esecuzione dei comandi rapidi non crea distrazioni mentre utilizzi un’altra app.

Le nuove azioni di automazione possono eseguire i comandi rapidi in base alla ricezione di un’e-mail o di un messaggio, al livello della batteria, alla chiusura di un’app e altro ancora.

I comandi rapidi per il rilassamento forniscono una raccolta di azioni che ti aiutano a prepararti per una buona notte di sonno. Memo Vocali Le cartelle ti aiutano a organizzare i memo vocali registrati.

Puoi inserire le registrazioni migliori nei preferiti e accedervi rapidamente in seguito.

Le cartelle smart raggruppano automaticamente le registrazioni di Apple Watch, le registrazioni eliminate recentemente e le registrazioni aggiunte ai preferiti.

La registrazione migliorata riduce il rumore di fondo e il riverbero delle stanze. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai sul sito web: https://support.apple.com/it-it/HT201222